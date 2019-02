Ancora nessuna notizia dal Nanga Parbat | ma è tregua politica | ok ai

Piccolo : da Raggi Ancora nessuna risposta su riapertura stazione Repubblica : Roma – “Dal 23 ottobre 2018 la linea A della Metropolitana di Roma e’ chiusa e il suo destino sembra non trovare casa. Il mese scorso ho interrogato la sindaca, a proposito della possibile riapertura, nessuna risposta e’ ancora arrivata”. “Oggi ho sollecitato di nuovo il Campidoglio e mi auguro che si possa arrivare a una soluzione il piu’ presto possibile. Nel frattempo i cittadini e gli esercenti ...

Lino Banfi : "Dall'Unesco Ancora nessuna chiamata. L'elogio più bello? Quello di mia moglie. Il nostro è matrimonio dell'umanità" : È passato quasi un mese dall'annuncio in pompa magna, fatto dal vicepremier Di Maio, della nomina di Lino Banfi all'Unesco. Ma l'attore, intervistato dal Corriere della Sera, confessa di non essere ancora entrato nelle sue funzioni:"Per ora niente. Nessuno mi ha chiamato, allora sono andato io. Il presidente della commissione Franco , una nel 2018. Ce ne sarà un'altra nel 2019". Porca puttena, ho pensato, si lavora tanto. Non ...

Nessuna giustizia per Sana - il delitto d’onore resta (Ancora) impunito|Immagini : La storia della 25enne cittadina italiana di origini pakistane uccisa nel suo Paese evidenzia la spaccatura fra molte giovani che vivono in occidente e i loro genitori e nonni sul tema dell’integrazione

Celli : dopo una settimana Raggi brancola Ancora nel buio - nessuna soluzione : Roma – “Una poltrona per due e nessuna soluzione sui rifiuti. A una settimana dalla crisi, la Sindaca brancola ancora nel buio e pensa a due assessori per sostituire la dimissionaria Montanari. Ma con quali obiettivi non e’ dato sapere. Chiaro solo il disastro a cui Raggi ha portato Roma: rifiuti traboccanti dai cassonetti e degrado diffuso, dal centro alla periferia”, commenta in una nota la capogruppo in Campidoglio ...

Pompei - Casa di riposo Borrelli - Ancora nessuna alternativa concreta per gli anziani : Casa di riposo 'Carmine Borrelli', la gara di solidarietà dei Pompeiani per salvare i nonnini sfrattati al momento rimane nel campo astratto delle proposte. Ad oggi, infatti, non è ancora partita ...

Rider - Ancora nessuna legge chiara. Nemmeno oltre confine : di Alessandra Maino* Negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare quotidianamente di gig workers, più precisamente dei cosiddetti Riders e di come debbano essere inquadrati e tutelati. Nell’attesa di un eventuale intervento legislativo, alcuni ciclo-fattorini hanno promosso ricorso, rispettivamente a Milano e Torino, rivendicando la natura subordinata del rapporto di lavoro. In primo grado l’esito del giudizio è stato in entrambi i fori negativo. ...

Baglio-Piccolo : Ancora nessuna soluzione per scuola via Tropea : Roma – “La giornata uggiosa non ha scoraggiato una rappresentanza delle oltre 274 famiglie degli alunni della scuola media di via Tropea allo Staturario, chiusa fino a data da destinarsi per inadempienze politiche del Municipio VII, a manifestare stamattina sulla scalinata del Campidoglio. Ricevuta dalla sindaca, la delegazione guidata dalla preside dell’istituto ha avuto conferma che nulla e’ stato risolto come invece ...

Caso Diciotti - convocata Giunta per le immunità : Salvini presenterà memoria. M5s : “Ancora nessuna decisione” : Giovedì 7 febbraio alle 8.30. È questa la data di convocazione della Giunta per le immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri (FI), che dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere per “sequestro di persona aggravato” contro il vicepremier Matteo Salvini sul Caso della nave Diciotti. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa che ha consultato fonti della Lega, il titolare del Viminale ha deciso di presentare ...

La compagnia del cigno 2 - Ancora nessuna conferma dalla Rai nonostante il boom di ascolti : Ieri sera, in prime-time su Raiuno, è andato in onda l'ultimo appuntamento in prima visione assoluta con la fiction "La compagnia del cigno". Settimana dopo settimana, le avventure dei ragazzi che studiano al Conservatorio di Milano sono diventate sempre più irte di colpi di scena, al punto tale che in molti si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione e se, di conseguenza, sarà possibile rivedere la fiction nei prossimi mesi sulla ...

Conte : "Ancora nessuna offerta dall'Italia" : 'Dall'Inter non ho ricevuto nessuna offerta' . Lo dice l'ex allenatore di Juventus e Chelsea Antonio Conte. 'Il campo mi manca ma avevo deciso di prendermi quest'anno di riposo e sono molto sereno. ...

Migranti : Conte - Ancora nessuna svolta - c'è il rischio concreto che l'Ue frani : "Ieri ho lanciato un grido di allarme. L'Italia vuole un'Europa più forte, responsabile, equa e solidale però a distanza di mesi continuiamo a non vedere nessuna svolta a livello europeo. E così il rischio che l'Europa frani sotto questo peso è molto concreto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Niamey con il presidente nigerino, Mahamadou Issoufou. "Nonostante ...

Sanremo 2019 - Claudio Bisio : "Ancora nessuna riunione - ma quest'anno ci sono tanti anniversari" : Settimana densa di appuntamenti, questa, per Claudio Bisio. Proprio durante i giorni in cui Tv8 ha iniziato la promozione della nuova edizione di Italia's Got Talent (in onda da questa sera, 11 gennaio 2019), l'attore si è ritrovato a dover presenziare anche a Sanremo, in qualità di co-conduttore, con Virginia Raffaele, di questa edizione del Festival.Impossibile, quindi, che durante la sua ospitata nella puntata di oggi di Deejay Chiama ...