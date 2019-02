Ancora cautela sulle Borse?

soldionline

(Di giovedì 28 febbraio 2019) BPER Banca ha fornito anche alcune indicazioni sulla politica dei dividendi: nel triennio in esame il dividend payout medio sarà pari a circa il 25%. Focus su Saipem . La società di ingegneristica ha ...

ezio14199935 : RT @GogMagogtwit: Naturalmente, i commenti della BBC sottolineano che gli effetti della Brexit non si fanno ancora sentire (fossero dati ne… - GogMagogtwit : Naturalmente, i commenti della BBC sottolineano che gli effetti della Brexit non si fanno ancora sentire (fossero d… - CervignanoEvent : Scoprirsi si ma, con cautela! La primavera non è ancora arrivata ;-) -