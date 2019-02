Ancelotti | ' Il campionato del Napoli è annacquato dalla straordinarietà della Juventus'

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Si avvicina, una sfida molto attesa dal calcio italiano, ecco perché gli addetti ai lavori non risparmiano i loro pronostici e tra questi c'è anche il diretto interessato, Carlo, che nell'intervista rilasciata a "La Stampa" ha fatto il punto sul big match e sullo status quo dei duellanti. In primo luogo il tecnico afferma che la classifica di Serie A non mente, perché laè al di sopramedia, mentre il suoè ad un buon livello, dal momento che ha sbagliato poche partite, ma la netta superioritàcapolista offusca il valore dell'inseguitrice: "Abbiamo fatto unbuono, ma il giudizio èJuve". Anche se i bianconeri non stanno vivendo un buon momento, al San Paolo daranno sicuramente il massimo per chiudere la pratica scudetto, in modo da concentrarsi su altri fronti. L'andata di Champions ...

