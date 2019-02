Amianto | tra prevenzione e previdenza Stato e Parti Sociali insieme per risolvere

romadailynews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) “Una giornata importante che, ancora una volta, se mai ce ne fossebisogno, testimonia come lo SportelloNazionale- attraverso il suo costante impegno- sia riuscito finalmente ad unire politica ed enti per i cittadini. Le istituzioni nazionali preposte al controllo e alle strategie, come il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e l’ INAIL, la politica e lehanno collaborato unitamente in stretta sinergia affinché il problema ‘irrisolto’ dell’trovi concrete risoluzioni da attuare su tutto il territorio italiano.oggi hanno segnato sicuramente ‘un punto’ a favore per la salute e tutela degli italiani”. E’ la dichiarazione del Presidente dello SportelloNazionale Fabrizio Protti al termine del convegno: Malattia,per ...

