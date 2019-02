Amanda Knox scherza sui social | Accusata di omicidio

Amanda Knox e l'ironia su Instagram : "C'è un omicidio e accusano me" : L'americana, accusata della morte di Meredith Kerchner a Perugia nel 2007 e assolta in via definitiva nel 2015, sul suo profilo pubblica una foto a una "festa con delitto" e scherza : "L'assassina sono io, la contessa di Lovelace"

Una foto e una didascalia controversa : Amanda Knox fa parlare (di nuovo) del caso Meredith : Amanda Knox, la giovane americana definitivamente assolta per l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia, con una foto sul suo account Instagram ha “diviso” i suoi followers e sicuramente fatto parlare nuovamente degli anni sotto accusa in Italia. Nella didascalia scherza su un omicidio e scrive: “Assolta dopo 4 ore, sempre meglio che dopo 4 anni”.Continua a leggere

Proven Innocent - serie tv ispirata dal caso di Amanda Knox : Dal 19 febbraio è iniziata Proven Innocent , serie tv di Fox Crime di genere legal drama. Rachelle Lefèvre , Under the dome, interpreta Madeline Scott , un avvocato che non combatte per la libertà dei ...

Proven Innocent - su FoxCrime dal 19 febbraio lo show ispirato al caso di Amanda Knox : Proven Innocent, il legal drama creato da Danny Strong ed ispirato alla vicenda di Amanda Knox, debutta su FoxCrime in prima visione il 19 febbraio alle 21:05

Proven Innocent - su FoxCrime il legal drama ispirato alla vicenda di Amanda Knox : ...

Proven Innocent - ispirato ad Amanda Knox il legal drama con Rachelle Lefevre : Direttamente dalle pagine di cronaca per raccontare le battaglie di chi è ingiustamente dichiarato colpevole: al via su FoxCrime martedì 19 alle 21,05 Proven Innocent la nuova serie creata da Danny Strong (già autore di Empire) che ha trovato ispirazione dalla vicenda giudiziaria di Amanda Knox. Il legal – drama ha al centro l’avvocato Madeline Scott (Rachelle Lefevre vista in Twilight e recentemente in Mary Kills People) alla guida ...

Amanda santa subito. Ecco la serie tv che assolve la Knox : da Los Angeles Finire in carcere, per omicidio, uscirne dopo anni, scagionata finalmente e decidere di aiutare altri innocenti, costretti a vivere la stessa terribile situazione. Sono queste le ...

Omicidio Meredith - Raffaele Sollecito : “Io e Amanda Knox trattati come mafiosi” : Raffaele Sollecito parla dopo la sentenza della Corte di Strasburgo che ha condannato l’Italia per aver violato il diritto alla difesa di Amanda Knox. “Nel mio caso non ci fu violenza in termini fisici, ma ho sempre sottolineato la violenza psicologica insensata: siamo stati più di dieci ore di notte in Questura, tenuti come dei mafiosi che cercavano di sfuggire alle loro responsabilità”, ha detto l’ingegnere pugliese.Continua a leggere

Corte UE : Italia violò diritti della difesa di Amanda Knox : La Corte Europea di Strasburgo è sicura: l’Italia ha violato i diritti alla difesa di Amanda Knox nel corso dell’interrogatorio del 6 novembre 2007, quando la ragazza americana fu ascoltata nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Meredith Kercher. Comunque sia, la Corte dei diritti dell’uomo sottolinea come non ci siano prove di maltrattamenti da parte della polizia nel corso dello stesso interrogatorio. Si chiude con questa pronuncia il ...

Strasburgo condanna l’Italia per Ilva e Amanda Knox : “Auspico un percorso democratico per il Venezuela” ha scritto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Twitter. “Esprimo forte preoccupazione per i rischi di un’escalation di violenza. Siamo vicini al popolo venezuelano e al fianco della collettività italiana nel paese”. “Quello di Maduro è u

Strasburgo condanna l'Italia per Ilva e Amanda Knox : DAL MONDO Michael Cohen è stato citato in giudizio dal Senato per il mese prossimo. La commissione Intelligence intende convincere l'ex avvocato di Donald Trump a testimoniare sulle interferenze ...

Le accuse di Amanda Knox alla polizia italiana : Articolo aggiornato alle ore 18.40 del 24 gennaio 2019. La Corte europea dei Diritti umani ha condannato l'Italia per violazione dei diritti della difesa in merito al processo per la morte di Meredith Kercher. La Corte ha rilevato, su un ricorso di Amanda Knox, l'assenza di legali e interpreti durante un interrogatorio. In un messaggio postato sul suo blog, Amanda Knox si dice "per sempre grata a tutti coloro nel mondo che mi hanno ...

Corte Strasburgo condanna l’Italia per Amanda Knox : L'Italia e' stata condannata dalla Corte europea dei Diritti umani (Cedu) per violazione dei diritti della difesa nei confronti di Amanda Knox, l'ex studentessa americana imputata e poi assolta per l'omicidio della 22enne britannica Meredith Kercher, avvenuto nel 2007 a Perugia. Nel pronunciarsi sul ricorso della 31enne di Seattle, la Corte di Strasburgo ha rilevato che le fu negato l'accesso a un avvocato e non fu valutato il comportamento ...

Corte di Strasburgo condanna l'Italia : violati i diritti della Knox | Amanda : vittima di torture : Oggetto del ricorso l'interrogatorio del 6 novembre 2007. Lo Stato dovrà pagare all'americana 18mila euro complessivi tra danni morali e spese legali. La sentenza diverrà definitiva solo tra tre mesi, se le parti non ricorreranno in Appello.