Alpinisti scomparsi sul Nanga Parbat | avvistata la tenda di Nardi e Ballard

Alpinisti scomparsi sul Nanga Parbat : elicottero in volo - nessuna traccia di Nardi e Ballard : Senza esito la prima ricognizione sullo sperone Mummery da parte del velivolo, che nei giorni scorsi non era potuto partire a causa delle tensioni tra India e Pakistan. Dell'italiano e dell'inglese non si hanno notizie da domenica