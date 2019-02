Alpinista italiano disperso sul Nanga Parbat | avvistata la tenda | possibili segni di

Daniele Nardi - Alpinista italiano disperso sul Nanga Parbat : soccorsi bloccati per le tensioni tra India e Pakistan : Dispersi in Pakistan a circa 6mila metri di altezza, sul Nanga Parbat, nona montagna più alta del pianeta, conosciuta come la ‘montagna assassina’. È da domenica scorsa che non si hanno più notizie dell’alpinista Daniele Nardi, 42enne di Sezze, in provincia di Latina, e dell’inglese Tom Ballard, figlio di Alison Hargreaves, la celebre scalatrice britannica morta nel 1995 sul K2. A rendere difficili le ricerche stanno ...