Alpinismo | ritrovata la tenda di Daniele Nardi sul Nanga Parbat La paura | tracce di

liberoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) È da 3 giorni che non si sa più nulla di, l’alpinista laziale partito insieme al britannico Tom Ballard per la scalata del monte, in Pakistan. Dopo il pressing dall’Italia stamattina 3 alpinisti pakistani sono saliti a bordo di un elicottero e a campo 3 hanno ladei