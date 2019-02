' Aldo Moro | padre | politico | credente' | l' Azione Cattolica dell' Arcidiocesi di Otranto

RonAldo-Manchester United - clamoroso dalla Spagna : assalto Reds : RONALDO MANCHESTER United- Secondo quanto riportato da “Don Balon“, il Manchester United starebbe pensando seriamente di riportare a caso Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli, la compagine inglese potrebbe soffiare l’attaccante portoghese alla Juventus. Un affondo che potrebbe nascere già a cavallo dei prossimi mesi in vista della […] More

Juventus - il gesto clamoroso di RonAldo ai tifosi dell’Atletico : Si sta giocando il match valido per gli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, le due squadre in campo per la gara d’andata. All’intervallo il punteggio è fermo sullo 0-0, diverse occasioni per le due squadre in particolar modo i bianconeri con un tiro da lontano di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo fa discutere un gesto da parte del calciatore portoghese, lo juventino ha replicato ai fischi del ...

SENISE : Dal 18 febbraio attivazione provvisoria per 30 giorni dei semafori all'incrocio tra via Aldo Moro e c.so Garibaldi

Pistocchi - lo sfottò alla Juventus è clamoroso : “oggi non si festeggia solo RonAldo ma anche…” : Oggi è un giorno importante per i tifosi della Juventus, è infatti il compleanno di Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore in circolazione che però dall’arrivo in bianconero ha dovuto fare i conti anche con qualche prestazione non all’altezza. Continua a pungere il giornalista Maurizio Pistocchi, l’ultimo sfottò su Twitter è clamoroso: “Oggi, 5 febbraio, la Juventus festeggia il 34^ compleanno di Ronaldo, ...

Cinema al Maxxi : Aldo Moro - il ricordo di una strada : Erano gli anni di piombo. Per il nostro Paese il periodo più oscuro dal dopoguerra, ma c'era una figura capace di rassicurare tutti: il suo nome era Aldo Moro. L'uomo che doveva segnare la storia come fautore del compromesso storico e che invece diventerà tragicamente celebre per il Caso Moro. Un evento del tutto imprevedibile capace di catalizzare immediatamente il mondo dei media.Così è raccontato nel film "Aldo ...

Cinema al Maxxi : In ricordo di Aldo Moro - la memoria collettiva e la televisione : La nuova edizione di "Extra Doc", festival del Cinema documentario, che si tiene per il sesto anno al "Maxxi", museo d'arte contemporanea di Roma, si apre con la proiezione in anteprima mondiale di un documentario firmato Luca Rea, "Aldo Moro, il lungo addio".Il titolo, che richiama apertamente il romanzo chandleriano, successivamente tradotto nell'opera Cinematografica di Robert Altman, segnala in partenza un approccio alla vicenda "Moro" che ...

Aldo Moro - nuove rivelazioni : 'Non possono essere stati quei brigatisti ad averlo ucciso' : A distanza di anni l'enigma sulla morte di Aldo Moro continua a suscitare polemiche. Beppe Fioroni, già allora Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, si dice adesso convinto che Moro non morì per mano dei brigatisti rossi, o quantomeno non di quelli che sono stati indicati come i principali responsabili. La nuova ipotesi va ad aggiungersi a un quadro già arricchito da molte ricerche negli ultimi anni, ricerche che sostengono ...

Maria Fida Moro - la figlia di Aldo Moro pronta a fare causa allo Stato italiano : Maria Fida ha precisato che le scorrettezze non provengono solo dal vertice delle istituzioni, ma anche dal mondo dello spettacolo . In particolare, ha fatto riferimento a un aneddoto: in occasione ...

Juve-Chievo - Allegri svela un clamoroso retroscena sul rigore di RonAldo : Successo della Juventus contro il Chievo, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport, successo con il punteggio di 3-0 e con il minimo sforzo: “la squadra ha fatto una buona partita e non era semplice, poteva esserci poca attenzione, la squadra si è dimostrata matura, abbiamo sbagliato solo al 70′. Emre Can? Ha fatto una buona partita come tutti, deve provare ad aumentare il ritmo, a livello fisico ...

Australia : cAldo eccezionale in tutto il Paese - record clamoroso di notte con +35.9°C : Se l'Italia si appresta a vivere un'importante fase invernale con neve a bassa quota, dall'altro lato del mondo la situazione è esattamente opposta : stiamo parlando dell'Australia, dove stiamo...

Aldo Moro - la figlia fa causa allo Stato/ Video : 'Ex Br in giro per il mondo e noi in agonia' : figlia Aldo Moro fa causa allo Stato: 'Ex Br in giro per il mondo e noi in agonia', ecco le parole della primogenita dell'ex presidente del Consiglio.

Battisti - figlia Aldo Moro annuncia : «Faccio causa allo Stato - ex br in giro per il mondo e noi in agonia» : Dopo l'arresto di Cesare Battisti torna a parlare Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro, che ha annunciato in un video diffuso su Youtube azioni legali contro lo Stato italiano. «Insieme a...

Battisti - figlia Aldo Moro annuncia : 'Faccio causa allo Stato : ex br in giro per il mondo e noi in agonia' : È dunque giunta l'ora che questo Paese, che era anche il nostro, faccia la figura orribile che si merita agli occhi di tutto il mondo'.

La figlia di Aldo Moro : "Chiediamo danni allo Stato. Abbiamo vissuto in una solitaria agonia mentre i brigatisti erano in vacanza" : Maria Fida Moro non usa mezzi termini: "Insieme a mio figlio Luca ho dato mandato al nostro legale, avvocato Valerio Vartolo, di intraprendere una serie di azioni legali nei confronti dello Stato italiano per i danni innumerevoli ed ingiustificati, morali e materiali riguardanti il caso Moro".La figlia del leader della Dc ucciso dalla Brigate Rosse legge un messaggio sottoscritto anche da Luca Moro, nipote di Aldo. E lo fa nei giorni ...