Air Italy apre rotte con Bulgaria Air

Air Italy sigla un accordo di code-share con Bulgaria Air : Air Italy e Bulgaria Air hanno siglato un accordo di code-share grazie al quale da oggi potranno offrire ai loro clienti una maggiore connettività fra la Bulgaria e otto importanti destinazioni in ...

Sardegna - MIT : tavolo tecnico con Air Italy : Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per domani, 21 febbraio, i vertici di Air Italy , la Regione Sardegna, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Enac per partecipare a ...

Air Italy : pronti a tavolo su Sardegna : OLBIA, 18 FEB - pronti a sedersi con il ministro Toninelli per risolvere il problema delle rotte onerate per i collegamenti da e per la Sardegna, auspicando che "questo confronto avvenga al più presto"...

Air Italy - più voli sulle rotte da Milano per Miami e Toronto : Air Italy aumenterà nella prossima stagione estiva le frequenze sul proprio collegamento diretto Milano-Miami e sul nuovo servizio Milano-Toronto , che verrà inaugurato a maggio. Il nuovo servizio ...

Marco Rigotti lascia il CdA di Air Italy : Teleborsa, - Air Italy perde anche l'ultimo tassello del vecchio mosaico. Esce di scena in via definitiva dai ruoli esecutivi Marco Rigotti, che da Vicepresidente aveva rappresentato all'interno della ...

Trasporto : sciopero - giornata di passione per chi vola con Air Italy - Alitalia e Vueling : Sarà quasi certamente un lunedì di passione per tutti coloro che dovranno affrontare un viaggio in aereo con le compagnie Air Italy, Alitalia e Vueling. Incroceranno infatti le braccia per 24 ore ...

Continuità territoriale con la Sardegna - ricorsi di RyanAir e Air Italy : Teleborsa, - Si inasprisce la battaglia legale per l'assegnazione dei voli in Continuità territoriale con la Sardegna. Dopo Ryanair, la prima a contestare l'offerta vincente di Alitalia, giudicata ...

Lunedì 28 gennaio - sciopero personale volo Air Italy - Vueling e Alitalia : sciopero del personale di volo Air Italy, Vueling e Alitalia di Lunedì 28 gennaio: Enac, Ente Nazionale per l?Aviazione Civile, pubblica sul proprio sito web l'elenco dei voli che garantiti in ...

Air Italy conferma : "Senza continuità territoriale impatto significativo sui lavoratori". E critica Alitalia : La nota di Air Italy sulla continuità territoriale. La nota di Air Italy arriva in serata. A due giorni da quando è deflagrata la bomba chiamata continuità territoriale, che ha visto la supremazia di ...

Stop ai voli di Air Italy in continuità da Olbia : che cosa succede ora e i pericoli per i lavoratori : L'esito della continuità territoriale da Olbia. Una cosa è certa: dal prossimo aprile i voli in continuità territoriale, ovvero quelli a tariffa scontata per chi vive in Sardegna, non saranno più ...