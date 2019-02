Addio Falco Morto il cane-eroe che salvò i bambini nell’hotel Rigopiano

caffeinamagazine

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ildi. Un anno dopo aver salvato Ludovica, Edoardo e Samuel, i trerimasti prigionieri nella sala biliardo dell’hotel in Abruzzo, travolto da una valanga, “” è stato colpito da una mielopatia degenerativa e non c’è stato nulla da fare. A darne notizia è stato Fabrizio Cataudella, il vigile del fuoco di Latina che insieme all’animale per nove anni si è occupato della ricerca persone dopo delle calamità come quella abruzzese.“Lui è, il mio amico e collega come Unità cinofila VVF da 9 anni. Sabato mattina, dopo un anno da quando abbiamo scoperto che fosse affetto da Mielopatia degenerativa, lo abbiamo addormentato e cazzo se fa male… La belva, indolore, ti ha portato alla paralisi degli arti posteriori in troppo poco tempo e, per te, abituato a stare tra boschi e campi aperti, non era più una vita ...

