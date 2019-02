Acquario - Bilancia e Gemelli - previsioni inizio marzo : gelosia e incanto per segni d'aria : I segni d’aria sono i segni dei sognatori, dei visionari senza piedi per terra o, per usare le parole del premio Oscar e Strega Ennio Flaiano, persone con i piedi fermamente ancorati sulle nuvole. L'oroscopo degli inizi del mese di marzo rivela che per Gemelli, Bilancia e Acquario. previsioni per gli inizi di marzo: positività e ottimismo per Gemelli e Bilancia Gemelli: Urano è in Quinta Casa, comunemente definita come la Casa del Piacere. Il ...

Oroscopo Acquario del mese di marzo : bene i sentimenti : Il mese di marzo sta per giungere. Scopriamo le previsioni astrologiche di tutti i nati Acquario per quanto riguarda il periodo compreso tra l'1 ed il 31 marzo 2019. Ecco l'Oroscopo con l'amore, la salute il lavoro, ma anche consigli per affrontare bene le prossime giornate in arrivo. Il mese di febbraio per il segno dell'Acquario è stato positivo. In campo sentimentale è stato possibile fare dei passi avanti, grazie ai diversi pianeti ...

Oroscopo del giorno 1 marzo : venerdì con Venere in Acquario - Capricorno sbanca : L'Oroscopo del giorno 1 marzo 2019 è disponibile alla consultazione: i nostri studi astrali, spesso sono complicati e molto difficili da interpretare è vero, ma al contempo resi imparziali e possibilmente realistici. Partiamo subito a dare conto di come saranno le stelle mettendo prima di tutto in chiaro una notizia succulenta, certamente in grado di far felici gli appassionati d'Astrologia e non solo: il passaggio di Venere in Acquario. Allora, ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 marzo : Sagittario viaggiatore - Acquario trasgressivo : In questa settimana che va dal 18 al 24 marzo troviamo il Sole che passerà dai Pesci all'Ariete. La Luna viaggerà dal Leone allo Scorpione. Nodo lunare in Cancro e Giove in Sagittario. Nettuno e Mercurio in Pesci. Saturno e Plutone in Capricorno. Venere in Acquario e Marte assieme ad Urano nel segno del Toro. Di seguito le previsioni per i dodici segni. Ariete sotto esame, Toro stacanovista Ariete: progetti sotto esame. Da una parte le questioni ...

Oroscopo 7 marzo : Ariete in preda al nervosismo - Acquario 'mani bucate' : In questo giovedì 7 marzo 2019 troviamo Venere in Acquario e Giove in Sagittario. Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Sole, Nettuno, Mercurio e la Luna (sino alle 21 circa) si troveranno in Pesci. Dopo le 21 la Luna si sposterà in Ariete. Urano e Marte in Toro, con nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali. Ariete nervoso Ariete: astri poco favorevoli sino a sera renderanno i nativi ...

Oroscopo del 12 marzo - giornata contraddittoria per l'Acquario : Secondo gli studi degli esperti di Astrologia, le stelle e la disposizione dei singoli pianeti influenzano la nostra vita, il nostro destino, le nostre singole giornate. Vediamo quali sono le previsioni per i dodici segni dello Zodiaco per il 12 marzo 2019. Ariete, Toro, Gemelli: Oroscopo Ariete: sarà una giornata no, per chi fa parte delle forze dell'ordine. Secondo l'Oroscopo sono favoriti gli incontri d'affari, mentre le donne del segno ...

Oroscopo 1 marzo : successi per Vergine - Acquario ribelle - Gemelli fiacco : Nella prima settimana di marzo il Capricorno sarà decisamente sereno, mentre il Cancro dovrà vedersela con alcune scelte. Scopriamo le previsioni degli astri per venerdì 1 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: il nuovo mese di marzo vi regalerà maggiore energia e serenità. Avrete delle ottime idee da mettere in pratica e il vostro atteggiamento insieme alle giuste intuizioni vi farà ottenere grandi risultati. Se siete single potrebbe presto nascere ...

Oroscopo classifica marzo : amore a gonfie vele per gli Acquario : Nel terzo mese dell'anno, troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Nettuno e Mercurio in Pesci e Giove in Sagittario. Venere danzerà tra il Capricorno ed i Pesci. Urano inizialmente retrogrado in Ariete farà il suo rientro al moto diretto giorno 6 nel Toro. Marte nel segno del Toro. Nodo Lunare sarà nel Cancro tra la dodicesima e l'undicesima casa. Sul podio 1° posto Toro: marzo garantisce cambiamenti tutt'altro che negativi per i nativi. ...

Oroscopo sull'amore di coppia - 27 febbraio : Acquario ottimista - Gemelli esasperato : Approfondendo le previsioni astrologiche di mercoledì sulle relazioni a due, l'Oroscopo dell'amore di coppia dedicherà anche una frase d'amore a ciascun segno zodiacale, un consiglio in più per approfondire i sentimenti in modo sensazionale e profondo. Previsioni astrologiche di mercoledì dall'Ariete alla Vergine Ariete: il vostro entusiasmo scaccerà via alcune nuvole che minacciano il vostro cielo amoroso. Avrete così le idee più chiare e ...

Oroscopo 2-3 marzo : novità in amore per l'Acquario - Sagittario frenetico : Nel prossimo fine settimana del 2 e 3 marzo, troveremo Venere in Acquario e Giove in Sagittario. La Luna che farà la spola dal segno del Capricorno a quello dell'Acquario. Saturno e Plutone stazioneranno in Capricorno. Urano retrogrado in Ariete e Marte in Toro. Mercurio, Sole e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Ariete nervoso Ariete: gli influssi contrastanti del fine settimana faranno emergere il lato bellicoso del ...

L'oroscopo della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo : pagelle - Acquario 'voto dieci' : Nuovo incontro con l'Astrologia settimanale: in primo piano L'oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 2019. Pronti a scoprire come saranno le stelle dei prossimi sette giorni in calendario? Bene, per voi lettori le pagelle con le stelline quotidiane, le previsioni per i sei segni rappresentanti la seconda parte dello zodiaco e la classifica settimanale completa segno per segno. Iniziamo come consuetudine a mettere in chiaro quali saranno ...

Oroscopo 1 marzo : Acquario indifferente - dubbi per Ariete : Il primo giorno di marzo per diversi segni dello zodiaco potrebbe essere colmo di passione, ma anche di dubbi e perplessità verso il partner. Molti però avranno occasione di fare degli strappi alla regola con gite e notti di passione, ma anche del tempo per riflettere. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete arrivati ad un punto in cui i dubbi nei confronti del partner ...

Oroscopo 24 febbraio : Acquario fortunato - Gemelli malinconico - Vergine polemica : Questa domenica vedrà i nati sotto il segno dei Pesci parecchio nervosi, mentre per il Leone sarà una giornata negativa. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni dedicate alla giornata del 24 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: per chi lavora in proprio questo sarà un periodo pieno di dubbi. Siete indecisi se proseguire o meno perchè non avete ottenuto i risultati sperati. Il consiglio è quello di non essere troppo frettolosi o ...

Paolo Fox / Oroscopo oggi - 22 febbraio : Acquario attenzione ai rapporti familiari.. : Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 febbraio 2019: Toro prospettive positive per il weekend, Capricorno chiuso in sé stesso e in difficoltà, tutti gli altri segni?