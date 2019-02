7 monumenti e gallerie da visitare gratis a Roma nella ' Settimana della Cultura'

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Aperture gratuite dal 5 al 10 marzo dei musei in tutta Italia per la “”. Una buona notizia, quindi, per tutti coloro che vorrannoalcuni dei luoghi più affascinantibellissima città di

twicenaples : Domenica 3 marzo 2019 ci saranno aperture gratuite di tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parch… - museoarcevia : Anche il Museo di #Arcevia partecipa all'iniziativa del @_MiBAC #iovadoalmuseo Potete trovare tutte le giornate ad… - Romeguideit : Io Vado al Museo. La prima domenica del mese ingresso gratuito nei musei statali in tutta Italia + 20 giorni di ing… -