4 gol e un assist di Deulofeu | che medita il ritorno | con la maglia del Milan

Napoli-Zurigo - lo show di Ounas : gol e assist e si prende il San Paolo : Tanta armata Brancaleone non è questo Zurigo che alla faccia della tradizionale neutralità elvetica schiera al San Paolo una formazione ultraoffensiva, con attaccanti , di ruolo, un po' ovunque. Però ...

Capodichino - multe a tassisti abusivi e ai commercianti non in regola : Controlli e multe ai tassisti abusivi a Capodichino e ai commercianti non in regola. Li ha effettuati il Nucleo Mobilità Turistica della Polizia Municipale, che ha intensificato i controlli in ...

Inter - Nainggolan : su la cresta - il Ninja è tornato con assist e grinta : cresta rialzata. In testa e sul campo, riecco Radja Nainggolan. L'Inter che trova il primo gol e la prima vittoria del 2019 è anche l'Inter del Ninja ritrovato, di un passato che ritorna nel look e ...

Sampdoria nel segno di Quagliarella : 2 gol - record - assist ed Udinese al tappeto : Fabio Quagliarella ha fatto a fette la difesa dell’Udinese, vittoria convincente per la sua Sampdoria che si proietta nelle zone “europee” della classifica Fabio Quagliarella è stato il vero protagonista della vittoria odierna della Sampdoria. A Marassi è giunta oggi l’Udinese, uscita malconcia dal campo con un 4-0 netto e senza storia, nel quale il centravanti doriano ha letteralmente banchettato. Due reti su ...

Il papà del piccolo Alex Maria “Io gli ho solo fatto un assist - è lui ad aver fatto gol” : "Io mi sono limitato a fare l'assist ma il grosso lavoro lo hanno fatto Alessandro e i sanitari del Bambin Gesù" ha dichiarato Paolo Montresor, il papà del piccolo Alessandro Maria, il bambino sottoposto a una complicata operazione di trapianto di cellule staminali da genitore e che a distanza di meno di un mese può lasciare l'ospedale.Continua a leggere

Assistenza sanitaria : ne hanno diritto anche gli stranieri irregolari? : Il diritto alla salute è un obbligo legale internazionale degli Stati, finalizzato a proteggere la salute delle loro popolazioni. L’Italia è stata la prima nazione al mondo a promuovere e garantire il diritto alla salute per ogni individuo comunque presente sul territorio [1]. anche gli stranieri extracomunitari irregolarmente presenti possono usufruire dell’Assistenza sanitaria, vediamo in quale modo. Consulta lo speciale Welfare Assistenza ...

Schick - due gol e un assist Roma ai quarti come l'Atalanta : Definito il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia: oggi si conosceranno date e orari delle gare, previste per fine gennaio. Nessuna sorpresa, fuori le tre squadre non di serie A (Novara, Benevento e Virtus Entella), passano il turno tutte le teste di serie. Le ultime due formazioni qualificate sono l'Atalanta e la Roma che ringraziano i loro centravanti Zapata e Schick. Il colombiano - tenuto a bada per quasi tutta la partita da Ceppitelli ...