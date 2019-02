Zona Euro | stabile il clima degli affari a febbraio

Euro Zona - massa monetaria M3 cresce a passo più lento : cresce a un passo più lento la massa monetaria M3 della Zona Euro. Nel mese di gennaio, il tasso di crescita annualizzato si attesta al +3,8% dopo il +4,1% del mese precedente. Il dato, rilevato ...

Francia e Germania d'accordo anche sul bilancio dell'EuroZona : BRUXELLES - Contro venti e maree e nonostante il difficile clima politico in Europa, i ministri delle Finanze della zona euro proseguono le discussioni nel tentativo di dotare l'unione monetaria di un ...

EuroZona - inflazione in frenata all'1 - 4% a gennaio : inflazione dell'Eurozona confermata in rallentamento a gennaio . Secondo l'Ufficio statistico europeo, EUROSTAT,, a dicembre 2018 i prezzi al consumo sono cresciuti dell'1,4% su base tendenziale , ...

Patrie sovrane ed EuroZona - il bilancio a 10 anni dalla crisi del 2008 : Premetto che, con il seguente post, non si vuole far nessuna propaganda politica, ma semplicemente limitarsi a riportare alcuni dati economici significativi ed inconfutabili, magari rispondendo a chi invece propaga il fatto che uno Stato completamente sovrano, non riesca ...

Euro Zona - migliora a febbraio la fiducia dei consumatori : In miglioramento la fiducia dei consumatori Europei, secondo l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea, DG ECFIN, . La stima flash ...

Praet : aumentano rischi nella Zona Euro - BCE valuta nuove misure : 'Se l'economia dell'area dell'euro dovesse rallentare più bruscamente, potremmo adattare nuovi orientamenti futuri sui tassi di interesse e questo potrebbe essere integrato da altre misure', ha ...

Ue : fonti stampa - Germania e Francia raggiungono accordo su bilancio EuroZona : Berlino, 19 feb 17:14 - , Agenzia Nova, - Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz e il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, incontratisi a Berlino, hanno raggiunto... Il documento visionato da "Handelsblatt" recita che il bilancio dell'Eurozona "deve essere parte del bilancio dell'Ue e "il ...

Fitch taglia stime crescita Zona Euro. Italia da 1.1% a 0.3% nel 2019 : Il nostro è il Paese che frena di più assieme alla Germania. Per l'agenzia di rating fattori esterni e interni potrebbero portare a un ulteriore crescita delle tensioni

Fitch - taglia le stime del Pil 2019 dell'EuroZona - l'Italia la peggiore insieme alla Germania : un disastro : In generale, come riporta l'analisi, i dati economici dell'Eurozona 'si sono deteriorati più bruscamente di altre parti del mondo negli ultimi mesi'. alla luce del quadro italiano, il vicepremier ...

Se vivete o lavorate fuori dall’euroZona ma dentro l’UE - c’è una buona notizia per voi : Una nuova legge europea ridurrà le commissioni per ritirare soldi o mandare un bonifico verso l'eurozona

Moody’s prevede un taglio delle stime di crescita dell'Italia. «Rischio elezioni» Pil EuroZona 0 - 2% - solo noi in recessione : Secondo l'agenzia di rating «c'è un significativo rischio di elezioni anticipate probabilmente dopo le elezioni europee. Difficile dire quale sarà il governo». La precedente stima, di novembre scorso, parlava di una crescita dell'1,3% nel 2019

Pil EuroZona +0 - 2% nel IV trimestre 2018. Italia fanalino di coda : Il Pil, Prodotto interno lordo, dell'Eurozona e dell'Unione a 28 è cresciuto dello 0,2% nel quarto trimestre del 2018. Lo comunica Eurostat. L'Italia si conferma l'unico paese con un Pil negativo, ...

L'EuroZona cresce poco - Pil a +0 - 2% nell'ultimo trimestre del 2018 - : Roma, 14 feb., askanews, - Si conferma la frenata generalizzata della crescita nell'area euro, con il Pil che negli ultimi tre mesi del 2018 ha segnato un incremento limitato allo 0,2 per cenmto ...