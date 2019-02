WWE Smackdown 26-02-19 Risultati e Report

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) WWELive, Martedì 26 Febbraio 2019,Nellosvolto in North Carolina, allo Spectrum Center di Charlotte, il campione WWE Daniel Bryan e Kofi Kingston firmeranno il contratto in vista del loro match di WWE Fastlane 2019. Occhio anche al match tra Johnny Gargano e Cesaro, mentre si attende la reazione della campionessa Asuka nei confronti di Mandy Rose.WWELive Martedì 26 Febbraio 2019La puntata inizia con la presenza sul ring di STEPHANIE MCMAHON, SHANE MCAMHON, il CAMPIONE WWE DANIEL BRYAN e ERICK ROWAN! I 2 figli di Vince ricordano come tra pochi giorni ci sarà Fastlane, con il main event per il titolo WWE che vedrà di fronte Faccia da Capra contro uno degli atleti più importanti degli ultimi 11 anni, che avrà per la prima volta l’opportunità di giocarsi una cintura mondiale…KOFI KINGSTON! RISUONA LA THEME SONG DEL ...

WWE_Ufficiale : Le sorprese non si fermano neanche a #SDLive! Da @FightOwensFight che sostituirà @TrueKofi a #WWEFastlane al ritorn… -