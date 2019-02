«We Are Who We Are» | la prima serie di Luca Guadagnino per HBO

vanityfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019), Maria Sole Tognazzi e Francesco Vezzoli, Maria Sole Tognazzi e Francesco Vezzoli, Maria Sole Tognazzi e Francesco Vezzoli, Maria Sole Tognazzi e Francesco Vezzoli, Maria Sole Tognazzi e Francesco Vezzoli, Maria Sole Tognazzi e Francesco VezzoliEra inevitabile cheo poi accadesse, l’incognita era solo capire dove e quando. Seguendo le orme di registi come Stephen Soderbergh e Martin Scorsese,firmerà latelevisiva della sua carriera. Secondo l’Observer, si chiamerà We Are Who We Are, sarà composta da otto episodi e sarà trasmessa da HBO, broadcaster che aveva già ospitato The Young Pope, laminidiretta da Paolo Sorrentino., che ha sfiorato l’Oscar nel 2018 per Chiamami col tuo nome, pare stia già lavorando alla ...

JuventusFCWomen : ???? International break! Here are the #JuventusWomen who were called up to play for their nations ??… - mb_ita : RT @MarioManca: #WeAreWhoWeAre: la prima serie di Luca Guadagnino per HBO - MarioManca : #WeAreWhoWeAre: la prima serie di Luca Guadagnino per HBO -