Volley femminile | Challenge Cup 2019 | pazzesca impresa di Monza | che trionfo a Le Cannet!

Volley : Champions Femminile - Conegliano raggiunge Novara e Scandicci nei Quarti : Alla fine bellissima festa in campo con i tifosi polacchi a cantare assieme a quelli gialloblù, perché 'il nostro sport è differente'! IL TABELLINO- IMOCO Volley Conegliano - LKS COMMERCECON LODZ 3-0 ...

Volley femminile - Champions League 2019 : tutte le qualificate ai quarti di finale - l’Italia festeggia col terzetto! : Si è definito il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile. Le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde proseguono la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza, ora il torneo entra nella fase cruciale con gli scontri ad eliminazione diretta: quarti di finale e semifinale si svolgeranno in incontri di andata e ritorno, poi la finale andrà ...

Volley femminile - Champions League 2019. Conegliano vola ai quarti : Ringrazia Minsk e batte Lodz due volte! En plein Novara : Cannes ko : Vittoria 3-0 doveva essere e vittoria 3-0 è stata per la Imoco Conegliano che si scrolla di dosso la grande paura di uscire anzitempo dalla Champions League e, grazie anche ai regali delle dirette rivali degli altri gironi, si qualifica ai quarti di finale come terza miglior seconda classificata dei cinque raggruppamenti. La partita con le polacche è stata poco più di una formalità: l’LKS Commercecon Lodz si è presentata in versione ...

Volley femminile - Champions League 2019. Scandicci : sconfitta indolore in Germania : Le motivazioni fanno la differenza nell’ultima sfida del girone preliminare di Champions League in programma a Schwerin con Scandicci, già sicura del primo posto dopo la vittoria della scorsa settimana contro Conegliano, che presta il fianco alla rimonta delle padrone di casa del Palmberg Schwerin. Le tedesche avevano solo un modo per regalarsi una piccolissima speranza di accedere ai quarti di finale: conquistare tre punti contro le ...

Volley : Cev Femminile - Busto senza problemi contro lo Swietelsky : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set la UYBA approfitta di numerosi errori in avvio del Bekescsaba, 0-5 time-out Bogdan, e sembra avere il controllo del gioco, 3-7 Bonifacio,; le ungheresi sbagliano ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio scatenata in Ungheria - demolito il Bekescsaba e finale a un passo : Busto Arsizio ha demolito il Bekescsaba con un roboante 3-0 (25-23; 25-14; 25-18) nella semifinale d’andata della CEV Cup 2019 di Volley femminile e ora è davvero a un passo dalla qualificazione all’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle hanno dominato in lungo e in largo contro le modeste magiare e ora basterà vincere due set nel ritorno al PalaYamamay per sfidare in finale la vincente ...

Schwerin-Scandicci - Champions League Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si chiuderà questa sera il cammino della Savino Del Bene Scandicci nella fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley femminile. La formazione toscana sarà impegnata in trasferta sul campo del SCC Palmberg Schwerin, in una sfida del tutto ininfluente ai fine della classifica per le ragazze allenate da Carlo Parisi. Lucia Bosetti e compagne hanno infatti ipotecato l’accesso ai quarti di finale superando Conegliano nello scontro ...

Conegliano-Lodz - Champions League Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 26 febbraio si gioca Conegliano-Lodz, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley femminile. Le Pantere devono assolutamente vincere per 3-0 e poi sperare in una serie di incastri per essere tra le tre migliori seconde e dunque qualificarsi ai quarti di finale, le Campionesse d’Italia possono tranquillamente travolgere la compagine polacca ma sarà poi fondamentale che i ...

Novara-Cannes - Champions League Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 26 febbraio si gioca Novara-Cannes, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley femminile. Le piemontesi ospitano la compagine francesi in un incontro che può tranquillamente assumere i connotati dell’amichevole: le ragazze di Massimo Barbolini sono già certe della qualificazione ai quarti di finale e di essere testa di serie nel sorteggio del turno a eliminazione diretta, le ...

Volley : Champions Femminile - Conegliano cerca la vittoria qualificazione : ROMA- Una giornata da vivere tutta d'un fiato, quella di martedì 26 febbraio: terminerà infatti la fase a gironi della CEV Volleyball Champions League e in poche ore si conoscerà il destino di molte ...

Volley femminile - le migliori italiane della 21^ giornata di Serie A1. Valentina Tirozzi e Laura Partenio determinanti : Si è svolta nel fine settimana la 21^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. La principale sorpresa è stata la sconfitta di Novara a Monza, grazie alla quale Conegliano ha potuto allungare al comando della classifica. Di seguito le giocatrici italiane che hanno brillato maggiormente nell’ultimo turno di campionato. Valentina Tirozzi E RAPHAELA FOLIE. La coppia azzurra è risultata decisiva nella fondamentale e complicata ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano vince e stacca Novara : I TABELLINI- CLUB ITALIA CRAI - IMOCO Volley Conegliano 1-3 , 33-31 15-25 17-25 27-29, CLUB ITALIA CRAI: Morello, Nwakalor 15, Fahr 9, Enweonwu 6, Omoruyi 7, Lubian 11, De Bortoli , L, , Pietrini 11, ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 21^ giornata. Conegliano supera il Club Italia e allunga in testa - Casalmaggiore sale al quarto posto : Dopo gli anticipi tra Monza e Novara e tra Scandicci e Busto Arsizio andati in scena ieri sera, si è conclusa oggi con le restanti quattro partite in programma la 21a giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Conegliano ha approfittato del passo falso delle piemontesi per allungare in solitaria al comando della classifica, mentre Casalmaggiore è salita al quarto posto grazie al quarto successo consecutivo. In coda ...