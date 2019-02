Volley | Challenge Cup 2019 | Monza si fa rimontare dal Lisbona e perde la semifinale

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : pazzesca impresa di Monza - che trionfo a Le Cannet! Si sogna la finale : Clamorosa impresa di Monza che ha espugnato il Gymnase Maillan nell’andata delle semifinali della Challenge Cup 2019 di Volley femminile. Le brianzole hanno sconfitto il Volero Le Cannet per 3-2 (25-20; 22-25; 25-19; 23-25; 15-13) dopo 117 minuti di autentica battaglia, imponendosi sul campo delle francesi e compiendo un passo importante verso l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza: per volare in ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza strepitosa - i brianzoli stendono il Kamnik e festeggiano la semifinale : Monza sbriga la pratica Kamnik con un netto 3-0 (27-25; 25-18; 25-23) e si qualifica alle semifinali della Challenge Cup 2019 di Volley maschile: i brianzoli, che avevano vinto l’incontro d’andata per 3-1, hanno surclassato la compagine slovena a domicilio e sono così tra le migliori quattro squadre della terza competizione continentale per importanza. I ragazzi di Fabio Soli, alla loro prima esperienza in Europa, non hanno avuto ...

Volley - Challenge Cup : la Saugella Monza è in semifinale : Saugella Monza in semifinale della Challenge Cup, la squadra italiana incontrerà la vincente dello scontro tra Hapoel Kfar Saba e Volero Le Cannet La Saugella Monza è in semifinale della Challenge Cup. Sul campo della Sportna Dvorana di Kamnik, nella gara di ritorno dei quarti di finale, le monzesi battono il Calcit Volley Kamnik 3-1, volando al penultimo atto della competizione continentale. Lì troveranno una tra Hapoel Kfar Saba e Volero ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza spazza via il Kamnik - Saugella in semifinale! : Monza si è qualificata per le semifinali della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, le brianzole hanno sconfitto il Kamnik per 3-1 (25-14; 23-25; 25-23; 25-22) nel ritorno dei quarti di finale e possono far festa considerando anche il 3-0 dell’andata. Le ragazze di Miguel Angel Falasca dovevano vincere almeno due set in Slovenia e sono riuscite a sbrigare agevolmente la pratica contro le padrone di casa che hanno tenuto aperto il ...

Kamnik-Monza - Challenge Cup Volley 2019 : ritorno quarti di finale. Orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi mercoledì 13 febbraio andrà in scena il doppio confronto tra Kamnik e Monza, ritorno dei quarti di finale della Challenge Cup 2019 di volley. Le squadre brianzole partiranno dal 3-0 conquistato negli incontri d’andata alla Candy Arena e vanno a caccia della qualificazione alle semifinali partendo con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare le compagini slovene che giocheranno di fronte al proprio pubblico: alle ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza travolge il Kamnik - la semifinale è a un passo! : Monza ha travolto il Kamnik per 3-0 (25-19; 25-18; 25-7) nell’andata dei quarti di finale della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le ragazze di Miguel Angel Falasca hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali, per staccare il pass bisognerà vincere almeno due set nella trasferta in Slovenia altrimenti si giocherà un golden set di spareggio. Oggi le brianzole ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza esulta in casa - sconfitto il Kamnik a suon di muri e semifinale più vicina : Monza ha sconfitto il Calcit Kamnik per 3-1 (23-25; 25-17; 25-20; 25-18) nell’andata dei quarti di finale della Challenge Cup 2019 di Volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I brianzoli hanno battuto la formazione slovena di fronte ai 700 spettatori della Candy Arena e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali, per staccare il pass bisognerà conquistare almeno due set nella trasferta ...

