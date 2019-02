Volkswagen Touareg V8 TDI | forza e prepotenza per il diesel più potente FOTO

sportfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Il V8 4.0 litri turbodellapuò vantare su una coppia di 900 Nm e su una potenza di 421 CV Lapresenta per la prima volta a livello mondiale al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra la nuovaV8 TDI. Con una potenza di 421 CV (da 3.500 a 5.000 giri), è il SUV con motore Turbopiùdi un costruttore tedesco. La coppia massima del motore V8 4 litri raggiunge il livello di un’auto supersportiva: 900 Nm (da 1.000 a 3.250 giri). Sia a basse velocità costanti che su tratti veloci o in fuoristrada, questa potenza permette prestazioni superiori. Indipendentemente dalla dinamica dellaV8 TDI, è rappresentativo il valore di accelerazione: da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. La velocità massima della4.0 V8 TDI è autolimitata a 250 km/h. Come già i modelli V6 della serie, anche la nuova versione V8 è conforme ...

