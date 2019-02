Vocabolario dei desideri | B come baci

vanityfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Questa storia non l’ho inserita in nessuno dei miei libri. Non l’ho concessa a nessuno dei miei personaggi. Non l’ho infilata in nessuna trama. Per un semplice motivo: ha qualcosa di poco credibile. Di irragionevole.Eppure, è assolutamente vera. La nostra casa era piena di scatoloni, perciò ci siamo dati appuntamento da lei. Avevo quindici anni. Anche Irit aveva quindici anni. Eravamo amici dalla terza media. A quell’età, capita di diventare amici perché l’altra via, quella dell’amore, non è chiara a nessuno dei due, e mette un po’ di paura. Siamo rimasti nella sua camera a parlare. Ogni volta che riuscivo a farla ridere, ero felice. Aveva una risata splendida. Un neo stile Cindy Crawford a sinistra del labbro superiore. E occhi grandi, due mandorle. Avevo di continuo la sensazione che stesse per dirmi di andarmene. Non lo diceva. A quel tempo ancora non sapevo quel che so oggi, ...

FloraetDecora : 'È giusto mandare dei fiori, ma non lasciare che i fiori parlino per te. I fiori hanno un vocabolario limitato. Il… - parlate_it : RT @parlate_it: Impariamo il vocabolario dei gioielli in italiano con l'audio. Scarica il pdf per aiutarti a fare pratica. ?? - LogosNat : RT @terminologia: Le polemiche sulla parola #Ferragnez: equivoci sul ruolo dei dizionari e altre fonti di riferimento, indignazione ingius… -