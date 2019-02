Vigili del Fuoco | stanziati fondi per 1 700 nuove assunzioni

Il topo è troppo grasso e si incastra nel tombino : le complesse operazioni di “salvataggio” di otto Vigili del fuoco : Ci troviamo a Bensheim, in Germania. Alcuni cittadini notano un topo incastrato in un tombino e si rivolgono a un gruppo di animalisti. Sul posto, arrivano otto vigili del fuoco che iniziano le operazioni, non semplici, di salvataggio. “Sulla pancia aveva accumulato parecchio grasso dall’inverno, quindi è rimasto bloccato” è stato il commento di chi è intervenuto. A chi si è domandato se fosse necessario un dispendio così ...

Roma - bimbo intrappolato nell'auto : panico in centro - lo salvano i Vigili del fuoco : di Andrea Nebuloso Momenti di panico in via della Giuliana. Un bambino di circa due anni è rimasto chiuso dentro una macchina parcheggiata. Sembra che la mamma si sia allontanata solo un minuto per ...

Concorso Vigili del Fuoco 2019 : 1700 posti con la patente - bando in uscita : Concorso Vigili del Fuoco 2019: 1700 posti con la patente, bando in uscita Finanziamenti straordinari da parte del Governo sono stati inclusi nella Legge di Stabilità al fine di aumentare le buste paga dei Vigili del Fuoco. Le risorse saranno utilizzate anche per il reclutamento di 1.700 nuove risorse tramite apposito Concorso. Stando a quanto riportato da Giancarlo Franco, segretario generale Confsal – Federazione Nazionale Autonoma Vigili ...

Napoli - Vigili del fuoco sfrattati dalla Mostra : 'Era un presidio strategico' : 'I cittadini di un'area nevralgica, per la presenza di notevoli attività sociali, ludiche e turistiche, dovranno fare a meno della presenza fondamentale dei vigili del fuoco - scrivono in una nota i ...

Maltempo Roma : alberi e rami pericolanti - 200 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono oltre 200 gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco di Roma. Di questi circa il 70 per cento di interventi per alberi, rami pericolanti, pali canne fumarie e coperture in genere pericolanti per il vento. L'articolo Maltempo Roma: alberi e rami pericolanti, 200 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : 130 interventi dei Vigili del fuoco in 10 ore - 250 in attesa : Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco dopo l’andata di forte vento e Maltempo su Roma: 130 gli interventi già effettuati dalle 8 alle 18, mentre 250 sono in attesa. A causa dei forti venti è stato necessario l’intervento di autogru sugli alberi di Via Ercole Narrata, Via Trebazia 3 e Via Appia Antica dal civico 226 al civico 230, con transito vietato. L’80% delle richieste di aiuto è legata a caduta alberi, rami, ...

Maltempo Ragusa - 100 richieste di aiuto ai Vigili del Fuoco FOTO : Sono oltre cento le richieste d'aiuto giunte da ieri mattina al primo pomeriggio di oggi al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a causa del vento

Maltempo : oggi a Roma già 190 interventi dei Vigili del fuoco : Dalle 8 di stamane i vigili del fuoco di Roma e provincia hanno effettuato 190 interventi; altri 200 sono in attesa. Nel 75 per cento dei casi la causa e’ il forte vento che continua a battere la capitale; il resto per soccorso ordinario. Le squadre operative hanno effettuato interventi per alberi e rami pericolanti, pali telefonici e antenne , verifiche strutturali per coperture di stabili e terrazzi: si segnalano anche incendi di ...

Maltempo - Vigili del Fuoco : 4.000 interventi nella giornata di ieri : Il Maltempo mette in ginocchio il Paese: nella giornata di ieri si sono registrati 4mila interventi per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le zone piu’ colpite sono state le regioni del centro/sud, che hanno messo a dura prova il personale dei Vigili del Fuoco: lo affermano i dirigenti di FILP Fernando Cordella, di Federdistat Antonio Barone e di CISAL Vigili del Fuoco Antonio Barone. L'articolo Maltempo, Vigili del Fuoco: 4.000 ...

Maltempo Campobasso - emergenza vento : anche oggi numerosi interventi dei Vigili del fuoco : A causa dell’emergenza vento, anche oggi sono stati numerosi gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dal personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e dei due distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano: oltre ad alberi o rami e tegole pericolanti, si sono registrati incendi di sterpaglie nel Comune di Campomarino. Divelta la copertura di un tetto in Via San Giorgio a Civitacampomarano: oggi il ...