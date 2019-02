Video Lecce Verona | 2-1 | | highlights e gol della partita | Serie B | 26giornata

DIRETTA LECCE VERONA/ Streaming Video DAZN : al Via del Mare arbitra Sacchi : LECCE VERONA si gioca al Via del Mare per la 26giornata del campionato di Serie B: segui questa partita in DIRETTA tv e DIRETTA Streaming video su DAZN.

Video/ Cittadella Lecce - 4-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 25giornata - : Video Cittadella Lecce , 4-1, : highlights e gol della partita di Serie B per la 25giornata. Grande tripletta di Moncini e i veneti volano.

Video/ Venezia Lecce - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 23giornata - : Video, Venezia Lecce , risultato finale 1-1, : viene sbloccata dal gol di Citro al minuto 50, passano 60 secondi e gli ospiti pareggiano con gol di Palombi.

Video Italia-Galles 3-3 - Sei Nazioni rugby femminile : highlights e sintesi - pareggio delle azzurre a Lecce : L’Italia ha pareggiato col Galles per 3-3 nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. Le azzurre, dopo aver battuto la Scozia settimana scorsa, inseguivano la seconda vittoria consecutiva nel torneo con cui ipotecare almeno il terzo posto ma purtroppo sono state bloccate in una partita molto chiusa che è stata decisa da due calci piazzati, entrambi trasformati dalle due squadre. Di seguito il VIDEO con gli ...

Video Bruttissimo scontro tra Scavone e Beretta in Lecce-Ascoli - il giocatore cade a terra a peso morto : interrotta la partita : Un terribile scontro di gioco ha portato all’interruzione di Lecce-Ascoli, anticipo della Serie B. Il centrocampista dei pugliesi è infatti svenuto in seguito a uno scontro con Beretta subito dopo il fischio d’inizio. Il giocatore non è andato in arresto cardiaco e ha ripreso conoscenza dopo essere stato trasportato in ospedale. L’atleta ha rimediato una botta alla tempia ed è ricaduto sul terreno di gioco a corpo morto. ...

Scavone sviene in campo al 1° minuto - rinviata Lecce-Ascoli. Il calciatore portato in ospedale : «È cosciente» Video : Scavone sviene in campo al 1° minuto, sospesa e poi rinviataLecce-Ascoli: il calciatore portato in ospedale è cosciente e parla. Paura allo stadio di Via del Mare, a Lecce, dove si stava...

Scavone sviene in campo al 1° minuto - rinviata Lecce-Ascoli : il calciatore portato in ospedale Video : Scavone sviene in campo al 1° minuto, sospesa e poi rinviataLecce-Ascoli: il calciatore portato in ospedale. Paura allo stadio di Via del Mare, a Lecce, dove si stava disputando l'anticipo...

Lecce-Ascoli abbandonata - Video SHOCK di Scavone : il calciatore trasportato in ambulanza : VIDEO Scavone – Grande paura al Via del Mare per le condizioni del calciatore del Lecce Scavone, scontro terribile durante la gara del campionato di Serie B contro l’Ascoli, impatto con l’avversario Beretta. Scavone ha perso conoscenza ancora prima di cascare malamente sul terreno di gioco, immediato l’intervento dell’ambulanza con il calciatore che è stato trasportato in ospedale. Scavone avrebbe in seguito ...

Colpo tremendo alla testa - Scavone sviene e sbatte sul terreno! Ambulanza e panico in campo : Lecce-Ascoli sospesa [Video] : Attimi di panico al Via del Mare durante Lecce-Ascoli: Scavone si scontra duramente con Beretta e perde i sensi, finendo per sbattere violentemente la testa sul terreno. Ambulanza in campo e partita sospesa Fiato sospeso e attimi di vera paura durante la sfida del venerdì sera di Serie B fra Lecce e Ascoli. Dopo appena 30 secondi di gioco, il centrocampista dei pugliesi, Manuel Scavone, ha avuto la peggio in un durissimo scontro di gioco ...

DIRETTA LECCE ASCOLI/ Streaming Video Rai : occhi puntati su Marco Mancosu - Serie B - : DIRETTA LECCE ASCOLI, Streaming video Rai: allo stadio Via del Mare le due squadre aprono la ventiduesima giornata del campionato di Serie B.

Diretta Lecce Benevento / Streaming Video Dazn : all'andata ci fu un pareggio pirotecnico - Serie B - : Diretta Lecce Benevento, Streaming video Dazn: le due squadre giallorosse sono protagoniste di un incrocio bellissimo nel campionato di Serie B.

Lecce - la città pugliese è ricoperta dalla neve : le bellezze barocche imbiancate in un Video spettacolare : La neve sta ricoprendo il Centro e il Sud Italia in queste ore: dalla Romagna alla Sicilia, passando per l’Abruzzo e la Puglia. Le immagini, realizzate da Lecce video, mostrano la città pugliese dall’alto, con il centro città imbiancato. video Lecce video L'articolo Lecce, la città pugliese è ricoperta dalla neve: le bellezze barocche imbiancate in un video spettacolare proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gesù bambino rubato dal Presepe in piazza davanti al Duomo/ Lecce - ladro ripreso in Video lo restituisce : A Lecce Gesù bambino è stato rubato dal Presepe in piazza davanti al Duomo. La statuina era stata prelevata da un uomo nella prima mattina