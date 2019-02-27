romadailynews : Traffico Roma del 27-02-2019 ore 07:30: . VIABILITÀ ROMA MERCOILEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 ORE 07… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2019 ore 07:30', su #spreaker… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... -
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E COLLATINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE Roma TERAMO E CASAL MONTASTERO PERCORRENDO VIA PALOMBARESE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA DI SANTA LUCIA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E RomaNINA E PIU AVANTI TRA SALARIA E FALMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LAURENTINA E PONTINA, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PISANA E L’AURELIA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA, RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA, E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E Roma TERAMO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA APPIA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO PISANA ED AURELIA, FLAMINIA E SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO PISANA ED AURELIA, FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA Roma TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA Roma TRA LA TOGLIATTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE Roma FIUMICINO ED OSTIENSE IN VIA NOMENTANA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLEVERDE IN DIREZIONE MONTEROTONDO RIMANENDO IN VIA NOMENTATA TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE OSTIENSE E Roma FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO UN INCIDENTE IN VIA PALOMBARESE RALLENTA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A NORD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO: RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; LAVORI IN CORSO ANCHE SUL PONTE DELLA SCAFA, CON SENSO UNICO ALTERNATO: RIPERCUSSIONI SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; A NORD DELLA CAPITALE PERMANGONO CODE IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO: RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; CI SPOSTIAMO A LATINA DOVE PER SEGNALARE TRAFFICO INTENSO NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO NAPOLI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E SAN CESAREO IN DIREZIONE SUD; AL MOMENTO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO IN VIA NOMENTANA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO DISAGI E CODE TRA TOR LUPARA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E LA STESSA TIBURTINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA AURELIA E Roma FIUMICINO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2019 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA ...