Venerdì al Planetario | ' Gli spettacoli dell' atmosfera' e ' M' illumino di meno'  

ilsitodimassacarrara

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Questo, 1 marzo, alle 21,15 presso ilcomunale 'A. Masani' di via Bassagrande 47 a Marina di Carrara, incontro pubblico intitolato 'Gli'. Fra noi e le stelle si interpone infatti un mezzo sostanzialmente gassoso, l'terrestre. Questa normalmente interferisce più opesantemente nell'osservazione ...

comunepesaro : RT @PesaroMusei: Non hai ancora visitato il Planetario digitale? Da venerdì pomeriggio a domenica puoi fare un viaggio tra stelle, pianeti… - SistemaMuseo : RT @PesaroMusei: Non hai ancora visitato il Planetario digitale? Da venerdì pomeriggio a domenica puoi fare un viaggio tra stelle, pianeti… - PesaroMusei : Non hai ancora visitato il Planetario digitale? Da venerdì pomeriggio a domenica puoi fare un viaggio tra stelle, p… -