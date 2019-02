Usa-Nord Corea | nessun accordo Trump | «Kim visione diversa dalla nostra su siti nucleari»

Corea del Nord-Usa. Interrotto senza accordo il vertice Kim-Trump ad Hanoi : La conferenza stampa di Trump ad Hanoi, Ansa, . «Non è stato un andarsene così via e uscire dalla porta, l'atmosfera era buona e amichevole. Ci siamo lasciati in modo amichevole». Così il presidente ...

Summit Usa-Corea del nord - salta l’intesa : nessun accordo sulla denuclearizzazione : L'atteso Summit tra Donald Trump e Kim Jong-un sula denuclearizzazione della Corea del nord si è concluso con un nulla di fatto. Alla vigilia i due leader si erano lasciati andare a un deciso ottimismo ma dopo gli incontri tre le due delegazioni in Vietnam è stato annullata la prevista firma dell'intesa.Continua a leggere

Usa-Nord Corea : fumata nera nel vertice di Hanoi - non c'è l'accordo fra Trump e Kim : "Nessun accordo è stato raggiunto" al summit di Hanoi tra il presidente Donald Tump e il leader nordCoreano Kim Jong-un: lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che le riunioni sulla ...

Vertice Usa-Nord Corea - nessun accordo tra Kim e Trump. A rischio denuclearizzazione | : Seconda giornata di colloqui bilaterali. "Non c'è fretta", l'importante è "raggiungere il giusto accordo" dice il presidente Usa. "Sento che ci saranno risultati" afferma il presidente nordCoreano che ...

Vertice Usa-Corea del Nord ad Hanoi : 'Nessun accordo raggiunto' : Hanoi - ' Nessun accordo è stato raggiunto ' al summit di Hanoi tra il presidente Donald Trump e il leader Nordcoreano Kim Jong-un : lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che le riunioni sulla ...

Vertice Usa-Nord Corea - Trump : "Discutiamo di tutto". Kim : 'Pronto a disarmo nucleare' - : Seconda giornata di colloqui bilaterali. "Non c'è fretta", l'importante è "raggiungere il giusto accordo" dice il presidente Usa. "Sento che ci saranno risultati" afferma il presidente nordCoreano che ...

Storico vertice Usa Corea del Nord : Trump e Kim si stringono la mano : 'Il Vietnam - scrive il tycoon - sta prosperando come pochi posti al mondo. Per la Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare'. Il potenziale, ...

Vertice Usa-Corea del Nord. 'Sarà comunque una vittoria per Trump e Kim' : 'Il Vietnam - scrive il tycoon - sta prosperando come pochi posti al mondo. Per la Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare'. Il potenziale, ...

Le parole chiave del dialogo tra Usa e Corea del Nord : Washington e Pyongyang si sono dette d'accordo 'per la promozione della pace, della prosperità e della sicurezza della penisola Coreana e del mondo'. Missili e basi nucleari in Nord Corea Infografica ...

Incontro Trump-Kim - il presidente Usa : la Corea del Nord ha 'un potenziale imponente' : ... il presidente degli Usa si è affidato a Twitter, a poche ore dall'Incontro col leader NordCoreano, Kim Jong-Un , scrivendo che il 'Vietnam sta prosperando come pochi posti al mondo' e che ' La Corea ...

Vertice Nord-Corea Usa ad Hanoi - folla per Kim che arriva per primo : Trump dice sicuro all'America e al mondo: «Io parlo con il presidente Kim e nessuno lo ha fatto così prima di me». Questo è innegabile. Il prologo dello show è stato vinto da Kim, non c'è dubbio . ...

Lavrov : Usa capiscono inutilità ultimatum in negoziati con la Corea del Nord - : "Non funzionerà, e penso che gli americani stessi abbiano già capito", ha detto, parlando alla conferenza Cooperazione internazionale in un mondo turbolento, tenutasi in Vietnam sotto l'egida del ...