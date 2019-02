Usa | Cohen al Congresso | “Trump mentì agli americani sui negoziati per la Tower a Mosca

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Donald Trump sapeva e diresse isulla Trumpattraverso la sua campagna e su questo “ha mentito”. Davanti alla Commissione di controllo della Camera Michael, ex legale del presidente degli Stati Uniti condannato a tre anni di carcere per frode fiscale, falsa testimonianza e violazione del codice elettorale, punta il dito contro il suo ex assistito.Tutto come da copione. Ascoltato martedì a porte chiuse al Senato nella prima di tre udienze che potrebbero produrre nuove esplosive rivelazioni sul magnate del cemento divenuto presidente degli Stati Uniti,ha trascorso circa otto ore dietro le porte della commissione Intelligence del Senato, dove si ritiene sia stato interrogato sulle relazioni di Trump con la Russia, con le sue pratiche imprenditoriali e con pagamenti illegali che il tycoon avrebbe ordinato in vista delle ...

riotta : La testimonianza di #Cohen alla Camera che accusa #Trump di reati da candidato e da presidente in contemporanea con… - gortombina : RT @Lettera43: L'ex legale del presidente ai deputati: «Il tycoon ha mentito al Paese. Mi spinse a falsa testimonianza sulla Trump Tower a… - Lettera43 : L'ex legale del presidente ai deputati: «Il tycoon ha mentito al Paese. Mi spinse a falsa testimonianza sulla Trump… -