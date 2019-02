Usa, Camera boccia emergenza per 'Muro'

Laamericana ha approvato con 245sì e 182no la mozione dei democratici per annullare l'nazionale dichiarata dal presidente Trump per costruire ilal confine con il Messico. Ora il testo dovrà essere approvata dal Senato, controllato dai repubblicani che però non sono compatti: tre hanno già annunciato che appoggeranno la mozione dem. Nel caso venisse licenziata dal Congresso il presidente eserciterà il diritto di veto, facendola cadere nel vuoto. Ma resterebbe il danno politico.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

