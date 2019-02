Usa | Bernie Sanders difende Maduro | Non è un dittatore

Usa 2020 - Bernie Sanders si candida : “Trump pericoloso - ora completiamo la rivoluzione politica iniziata nel 2016” : Bernie Sanders correrà per la Casa Bianca alle presidenziali del 2020. L’annuncio è arrivato in un’intervista a Vermont Public Radio, emittente pubblica del suo Stato di origine. Sarà il secondo tentativo, dopo aver perso la nomination democratica con Hillary Clinton nel 2016. “La nostra campagna non è solo per sconfiggere Trump”, ha affermato il senatore, che si definisce un democratico socialista e ha 77 anni, in una email ai ...