Uomini e Donne | Andrea Miccio | Un piacione? Non corrisponde al mio modo di

News Uomini e Donne - Andrea Cerioli fa ingelosire Arianna : lo sfogo : Arianna Cirrincione gelosa di Andrea Cerioli di Uomini e Donne Andrea Cerioli, circa un mese fa, ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: rianna Cirrincione. E da quel momento i due sono sembrati essere indivisibili e innamorati come il primo giorno. Tuttavia in queste ultime ore Andrea ha pubblicato un suo selfie su instagram che ha fatto molto ingelosire Arianna Cirrincione. Difatti Andrea, in questa immagine, si è mostrato coperto da solo un ...

Uomini e Donne oggi - Teresa festeggia il compleanno : il gesto di Salvatore : Uomini e Donne oggi: gli auguri di Salvatore per il compleanno di Teresa Cilia Superata la crisi, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono tornati insieme più felici e forti di prima. Un periodo di distanza che probabilmente avrà fatto bene alla coppia siciliana conosciutasi all’interno degli studi di Uomini e Donne. Dopo mesi di pausa, […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Teresa festeggia il compleanno: il gesto di Salvatore proviene ...

Uomini e Donne anticipazioni : Riccardo tornerà con Ida? Lo sfogo di lui : Uomini e Donne anticipazioni, Trono Over: Riccardo torna con Ida? L’ultimo sfogo di lui insospettisce i fan Il triangolo amoroso formato da Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Ida Platano a Uomini e Donne sta appassionando tantissimo i telespettatori del Trono Over. Lui, dopo aver chiuso con Ida, ha scelto di frequentare Roberta. Con quest’ultima, […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo tornerà con Ida? Lo ...

Trono Over : Roberta di Uomini e Donne insultata. La sua reazione : Roberta Di Padua del Trono Over di Uomini e Donne umiliata sul web Bella e molto spigliata Roberta Di Padua ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne. La dama del Trono Over, con una situazione sentimentale ancora in bilico, ha fatto subito colpo su diversi cavalieri del parterre maschile del dating sentimentale di Maria De Filippi. Roberta è stata insultata dalla ‘teppaglia’ che popola i social per sfogare la propria frustrazione ...

Uomini e Donne - la lotta contro l’anoressia dell’ex tronista Valentina Dellari : “Mi dicevano “grassa” - sono arrivata a pesare 37 kg” : “sono passata da 4 mila follower a 60 mila e crescevano sempre di più. Tantissime ragazze mi scrivevano, mi dicevano che apparivo più grassa, così ho iniziato a fare diete, saltare i pasti, da lì in poi è stata la mia condanna”, a parlare è Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne arrivata a pesare 37 chili. Da poco la ragazza bolognese è uscita da una clinica specializzata dopo un lungo percorso per combattere ...

Sara Affi Fella torna a parlare dopo lo scandalo a Uomini e Donne : il video : Sara Affi Fella rompe il silenzio e torna a parlare dopo Uomini e Donne: l’ex tronista supera le paure e pubblica il primo video su Instagram Sara Affi Fella è tornata sui social da diverse settimane ormai. dopo lo scandalo che l’aveva travolta a Uomini e Donne l’ex tronista aveva chiuso il suo profilo Instagram, […] L'articolo Sara Affi Fella torna a parlare dopo lo scandalo a Uomini e Donne: il video proviene da Gossip ...

Uomini e Donne - critiche a Roberta del Trono Over : la risposta di lei : Uomini e Donne Trono Over, Roberta Di Padua criticata sui social: la dama risponde a tono e si difende Roberta Di Padua è riuscita a far parlare spesso di sé a Uomini e Donne. Le sue frequentazioni (spesso interrotte in malo modo) e le liti con le altre Donne del parterre femminile l’hanno molte volte […] L'articolo Uomini e Donne, critiche a Roberta del Trono Over: la risposta di lei proviene da Gossip e Tv.

Ludovica Valli - dal trono di Uomini e Donne a web influencer : Ludovica Valli si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua apparizione al programma televisivo di Canale 5 'Uomini e Donne', nel ruolo di tronista. La 21enne di San Martino in Rio, in ...

Gossip Uomini e Donne : Teresa Langella insidia Lorenzo Riccardi? : Teresa Langella tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a UeD Ieri si sono svolte le registrazioni dell’ultima puntata serale di Uomini e Donne. Nonostante il “no” di Andrea Dal Corso, Teresa Langella sarà tra i protagonisti del Trono Classico a sostenere Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez al castello. Oltre alla tronista partenopea, la puntata di venerdì prossimo vedrà in scena anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La ...

Uomini e Donne : Stefano pizzicato con una bionda che non è Pamela : Il Trono Over di Uomini e Donne è stato momentaneamente accantonato per lasciare spazio ai protagonisti del Trono Classico. Le tradizionali puntate del lunedì e martedì, solitamente dedicate a dame e cavalieri, sono state sostituite dalle vicende di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, in vista della puntata della scelta che Canale 5 trasmetterà venerdì 1° marzo. Ma, anche se in disparte per qualche giorno, le vicende dei protagonisti più maturi ...

Valentina Dallari - ex tronista di Uomini e Donne : 'Anoressica per avere più followers' : Valentina Dallari è stata oggetto di un recente servizio de Le Iene in cui è stato portato alla luce uno degli effetti disastrosi della deriva social. Valentina ha così raccontato il dramma dell'anoressia, una malattia nata, a suo dire, dalla smania di avere qualche seguace in più su Instragram. Valentina Dallari e il tunnel dell'anoressia L'ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista a Le Iene. Aveva solo 21 anni quando è ...

Striscia la notizia - Nino Castanotto di Uomini e Donne aggredisce Stefania Petyx : Stefania Petyx, l’inviata di Striscia la notizia, è stata aggredita dal cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Nino Castanotto, accusato di non aver pagato alcuni suoi ex dipendenti. Il tg satirico di Antonio Ricci, come già nei giorni passati, è tornato a Messina, dove l’uomo ha il ristorante, per chiedergli chiarimenti e la situazione è degenerata. Catanotto si è scagliato infatti contro l’inviata di Striscia, ...

Anticipazioni Uomini e donne : in arrivo uno speciale dedicato a Lorenzo e la Dionigi : Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono riusciti a conquistare i telespettatori di Uomini e donne grazie alla simpatia che ha caratterizzato il loro percorso televisivo. Tale affetto è rispecchiato dagli ascolti della puntata dedicata alla scelta, che è riuscita a sbaragliare la concorrenza di Sanremo Young. Non solo: la neo-coppia negli ultimi giorni continua ad attirare l'attenzione del pubblico dei social network, ansioso di conoscere i loro ...

Uomini e Donne - rumor trono classico : IVAN e LUIGI - ecco le loro scelte! : Nelle scorse ore sono state registrate le scelte di IVAN Gonzalez e LUIGI Mastroianni, che verranno trasmesse venerdì 1° marzo in prima serata su Canale 5 nello speciale di Uomini e Donne. Scopriamo dunque insieme come si sono conclusi i percorsi dei due tronisti nel programma di Maria De Filippi. Uomini e Donne rumor: IVAN ha scelto SONIA Stando a quanto indicano le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, IVAN ha voluto conoscere al di ...