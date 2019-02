Una Vita | trame | Blanca bacia Diego | Ursula accusa la figlia di condotta immorale

Federica Panicucci - 51 anni - svela i segreti del suo fisico perfetto : “Faccio Una Vita monacale” : Basta accendere la tv o dare una rapida occhiata al suo profilo Instagram per rendersi conto che il tempo per Federica Panicucci sembra non passare mai. Oltre a essere brava e preparata, con una lunga carriera alle spalle, la conduttrice di Mattino Cinque è bella da togliere il fiato: a 51 anni ha un fisico strepitoso che farebbe invidia a molte colleghe più giovani. Mamma di due ragazzini, la presentatrice che da sempre porta lunghi capelli ...

Una sfida con l'app Attività di Apple Watch per la Giornata della Donna 2019 - : Al termine della sfida, che potrà essere affrontata dagli utenti di Apple Watch in tutto il mondo, sarà sbloccato un risultato nell'applicazione Attività su iPhone. Il premio per aver completato la ...

Anticipazioni Una Vita : Leonor corteggiata dal nuovo proprietario de La Deliciosa : nuovo spazio incentrato sulla serie televisiva spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate che gli italiani vedranno tra qualche mese, l’uscita di scena di Victor Ferrero e Maria Luisa Palacios darà inizio a delle nuove trame. Le Anticipazioni ci dicono che il nuovo proprietario de La Deliciosa, chiamato Inigo Cervera, sin da subito dimostrerà di avere un certo interesse sentimentale per Leonor Hildago. Inizialmente la giovane ...

Spoiler Una Vita : Arturo viene sconfitto in un duello di scherma dalla new entry Silvia : Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” sono sempre più travolgenti. Nei futuri episodi italiani, ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio femminile, dopo la fuga di Elvira Valverde e Simon Gayarre, che riusciranno a lasciare Acacias 38 a seguito della morte di Adela. Si tratta di una donna affascinante e coraggiosa chiamata Silvia Reyes (Elia Galera) proveniente da Parigi, che si rivelerà essere una spia della casa reale di Spagna. ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula e Samuel si alleano contro Blanca : La telenovela spagnola “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra è sempre in grado di sorprendere. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, il riavvicinamento tra Blanca Dicenta e il cognato Diego Alday, farà scatenare Ursula e Samuel. Quest’ultimo stanco dell’ennesimo tradimento della moglie con il fratello, si adeguerà alle condizioni della Dicenta. L'ex istruttrice della defunta ...

LETTURE/ "Leggetene e bevetene tutti" : Una guida irriverente per chi ama la vita : Leggete e bevetene tutti ci esorta Elisabetta Musso nel titolo del suo delizioso libriccino. Una guida preziosa e "irriverente per allegri bevitori"

Una Vita anticipazioni : BLANCA e DIEGO si baciano di nuovo ma SAMUEL… : BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) e DIEGO Alday (Ruben De Eguia) non riusciranno a stare lontani l’uno dall’altra nei prossimi episodi italiani della telenovela Una Vita e tutto inizierà quando Samuel (Juan Gareda), poco prima della tragica morte di Olga (Sara Sierra), scoprirà che la moglie ha contratto il mercurialismo, la stessa malattia potenzialmente mortale che aveva il fratello. Eh sì: nel corso di un confronto con il dottor ...

Una Vita Anticipazioni 28 febbraio 2019 : Arturo svela il segreto di Susana e Simon : Il Colonnello colpisce duramente la sarta di Calle Acacias, rivelando a tutti che Simon è suo figlio.

Una Vita - Victor lascia Acacias : arrivano i nuovi proprietari della Deliciosa : Anticipazioni Una Vita: Victor e Maria Luisa lasciano Acacias e arrivano i nuovi proprietari della Deliciosa Le anticipazioni di Una Vita annunciano due uscite di scena, ma anche due nuovi arrivi. Gli attori Miguel Diosdado e Cristina Abad, rispettivamente interpreti di Victor e Maria Luisa, lasciano Acacias. La coppia decide di raggiungere Leandro e Juliana, […] L'articolo Una Vita, Victor lascia Acacias: arrivano i nuovi proprietari ...

Una Vita anticipazioni : arriva SILVIA REYES - nuovo amore di… : Con la fuga di Elvira (Laura Rozalen) e Simon (Jordi Coll) a Genova, Arturo Valverde (Manuel Regueiro) verrà coinvolto in una storyline nuova di zecca nelle future puntate italiane della telenovela Una Vita e tutto ciò porterà all’ingresso dell’affascinante SILVIA REYES (Elia Galera). Scopriamo insieme come verrà introdotta la new entry. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Arturo comincerà ad essere emarginato dagli ...

Mahmood : "Ho faticato - sofferto - sperato e mai avrei creduto che Una canzone sola potesse cambiarmi la vita" : "Io sono questo: un ragazzo di 26 anni, nato a Gratosoglio, periferia Sud di Milano, da madre sarda, di cui condivido il dialetto e padre egiziano, che se n'è andato quand'ero un bimbo. Le mie canzoni, come me, sono tante cose". Non ha deluso le aspettative e la sua Soldi ha conquistato le classifiche dopo aver trionfato al Festival di Sanremo. Mahmood ha pubblicato il suo primo album intitolato Gioventù Bruciata il 22 febbraio e ...

Clochard inizia Una "nuova vita" grazie all'appello su Facebook : la storia di Francesco : Il suo video messaggio è circolato nei giorni scorsi sui social e il Clochard 63enne da Roma si è già trasferito a Mantova...

Una Vita Anticipazioni 27 febbraio 2019 : Ramon chiede perdono al figlio Antonito : Il Palacios rifiuta di dichiararsi colpevole e viene picchiato da una guardia. Ramon capisce che suo figlio è stato incastrato e corre in carcere a chiedergli perdono.

Una Vita - trame : i vicini voltano le spalle ad Arturo dopo il decesso di Adela : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera che ogni giorno appassiona quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime settimane svelano che Donna Susana e tutti i vicini di Acacias 38 incolperanno Arturo Valverde del decesso di Adela. Una Vita: la morte di Adela Le conseguenze della morte di Adela saranno al centro della trama delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su ...