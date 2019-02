Un mese di vacanza gratis in Puglia in cambio di volontariato | l' iniziativa del borgo di

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Undiindi qualche ora di. L'allettante proposta arriva da Biccari, unantico in provincia di Foggia. Il comune di poco più di 2mila abitanti, insieme a Daunia Avventura e Cooperativa di Comunità, ha lanciato un bando per due giovani (tra i 18 e i 45 anni) che avranno la possibilità di trascorrere gratuitamente ildi agosto inindinel Parco Avventura o di cooperazione nella Coop della Comunità.IL BANDO - "Gli ospiti selezionati, così, diventeranno cittadini temporanei di Biccari" - si legge nel bando aperto a tutti dal primo marzo - "immergendosi nella cultura locale, imparando l'italiano (se stranieri), co-operando con la Cooperativa di Comunità, facendoal Parco Avventura, scoprendo i prodotti tipici e contribuendo alla conoscenza del territorio di ...

