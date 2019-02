Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 19 | 10

Scuola - Ultime Notizie : diplomati magistrale restano fuori dalle Gae - Sky tg24 - : L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ribadisce: "Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento" per l'...

Scuola - Ultime Notizie : diplomati magistrale restano fuori dalle Gae - Sky tg24 - : L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ribadisce: "Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento" per l'...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in apertura la manovra italiana 2019 include misure che rovesciano elementi importanti riforme fatto in precedenza lo dice il vicepresidente dombrovskis che ha chiarito che il debito non scende a causa dei piani economici del governo in generale lo slancio delle riforme si è fermato la situazione italiana è preoccupante aggiunge poi vanno migliorate le sue ...

Concorsi scuola e assunzioni docenti Ultime Notizie : le parole del ministro Bussetti : Nel corso di un suo intervento in un question time alla Camera dei Deputati, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato della nuova misura di anticipo pensionistico messa a punto dal Governo Conte, vale a dire Quota 100, le cui domande, per quanto riguarda il personale scolastico, vanno inviate entro domani, giovedì 28 febbraio. scuola, domande per Quota 100: ‘Numero consistente che però non preoccupa’ Sino ad ora, ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno apertura legittima difesa di rinvio della discussione in Parlamento della riforma per l’associazione Nazionale magistrati una buona notizia lo ha detto il presidente finisci spiegando che presenta i profili di incostituzionalità ma il vicepremier Matteo Salvini replica alle dichiarazioni dell’Associazione Nazionale ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Di Maio sul caso Giulia Sarti - 27 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Di Maio sul caso Giulia Sarti "Stiamo valutano la sua espulsione dal Movimento 5 Stelle", 27 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in questo mercoledì 27 febbraio stazione informazione italiana 2019 include misure che rovesciano elementi di importanti riforme fatte in precedenza in particolare sulle pensioni non include misure efficaci per aumentare il segnale di crescita così La Commissione Europea nel Country report Sud Italia secondo cui il paese ancora equilibri economici eccessivi il ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Pedrelli Per la Commissione Europea all’Italia ancora squilibri economici eccessivi in particolare il debito alto E la protratta scarsa produttività invitano riscritto rilevanza transnazionale in un cesto di alto livello di npl disoccupazione il debito non scenderà nei prossimi anni visto che la debole prospettiva magro e gli attuali piani di bilancio del ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Pescara via Libera del Senato al Decreto su reddito e pensioni con 149 TSI 110 no e 4 astenuti il provvedimento passa la camera molto molto soddisfatto così il vicepremier Di Maio dopo l’ok del Senato bagarre nell’aula nel corso dell’intervento di Paola Taverna 5 Stelle sul decretone Taverna vicepresidente del Senato ha più volte attaccato il Democratico ...

Iran Ultime Notizie : Rouhani respinge le dimissioni di Zarif : Iran ultime notizie: Rouhani respinge le dimissioni di Zarif Il presidente dell’Iran Rouhani ha rifiutato nella mattinata di Mercoledì le dimissioni del suo ministro degli Esteri Mohammed Javad Zarif. Queste erano arrivate lunedì scorso, tramite un post Instagram. “Tante grazie alla generosità del caro e coraggioso popolo d’Iran e alle sue autorità per questi 67 mesi. Mi scuso per l’impossibilità di continuare a ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Pescara via Libera del Senato al Decreto su reddito e pensioni con 149 + 110 notti 4 astenuti il provvedimento passa alla camera molto molto soddisfatto così il vicepremier Di Maio dopo lo chiede il Senato bagarre nell’aula nel corso dell’intervento di Paola Taverna 5 Stelle sul decretone Taverna vicepresidente del Senato ha più volte attaccato il Partito ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora. Decretone : via libera al senato - 27 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Decretone: arriva il via libera al senato per il maxi provvedimento contenente il rdc e quota 100 , 27 febbraio 2019,

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale rete dati dalla redazione in studio Roberta ascarelli padre di uno dei due allora coristi di 13 anni aggrediti sessualmente nel 1996 dal Cardinale George pell quando era arcivescovo di Melbourne sta intentando causa di chia contro il prelato che contro la Chiesa Cattolica dopo la morte del figlio per overdose di eroina nel 2014 il presidente della Nigeria stato Oggi ufficialmente dichiarato vincitore delle elezioni ...

Le Ultime Notizie di oggi in diretta : live : Le ultime notizie di oggi in diretta: live Le principali notizie di mercoledì 27 febbraio: dall’atteso vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un al caso Pell. La politica, con il primo via libera del Senato al decretone. E la cronaca, dall’Italia e dal mondo Parole chiave: ...