Laè "nte" e il messaggio Ue è "noto e forte: deve migliorare le finanze pubbliche e l'efficienza della P.A. e del sistema giudiziario e rafforzare il sistema finanziario. Urgenza ancora più sentita dato l'indebolimento dell'economiache,ricordo,cresce dello 0,2%": così il commissario Ue Moscovici. "Restiamoti che il debito non scenda per i piani economici deboli del Governo, in generale lo slancio delle riforme si è fermato", dice il vicepresidente della Commissione Dombrovskis.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

TelevideoRai101 : Ue: 'Preoccupa situazione italiana' - andre_grieco : RT @IVANblinko: #Giovannini @ASviSItalia 'Preoccupa la situazione legata a gestione acqua, piccoli passi avanti sulle rinnovabili ma ci son… - Agende21 : RT @IVANblinko: #Giovannini @ASviSItalia 'Preoccupa la situazione legata a gestione acqua, piccoli passi avanti sulle rinnovabili ma ci son… -