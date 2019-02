UAE Tour | Ewan conquista il muro di Hatta Dam | Nibali attardato da una caduta

UAE Tour : la quarta tappa a Ewan : Caleb Ewan si aggiudica la quarta tappa dell'UAE Tour, 197 chilometri compresi fra Palm Jumeirah e Hatta Dam. Il corridore australiano, al primo successo dal suo passaggio dalla Mitchelton-Scott alla ...

UAE Tour 2019 : Caleb Ewan in trionfo nella quarta frazione! Secondo un ottimo Matteo Moschetti - terzo Roglic : Caleb Ewan si aggiudica la quarta frazione dello UAE Tour 2019, prima edizione della corsa a tappe che si disputa negli Emirati Arabi nata dall’unione del Dubai Tour e dell’Abu Dhabi Tour. Sull’impegnativo arrivo di Hatta Dam, posto a 197 km dalla partenza di Palm Jumeriag, il corridore della Lotto Soudal ha domato le durissime pendenze dello strappo conclusivo (250m tra il 12% e il 17%) precedendo di un paio di secondi sulla ...

UAE Tour – Nibali guarda il bicchiere mezzo pieno : “non era una salita facile - in linea con le aspettative” : Vincenzo Nibali commenta la terza tappa dell’UAE Tour: le sensazioni dello Squalo dopo la prima tosta prova della stagione Alejandro Valverde si è aggiudicato il primo tappone dell’UAE Tour: il campione del mondo di ciclismo ha trionfato sulla salita di Jebel Hafeet, sbaragliando la concorrenza. Vincenzo Nibali, all’esordio stagionale, si è staccato a 6 km dal traguardo, recuperando un po’ sul finale e chiudendo a ...

UAE Tour – La vittoria di Jebel Hafeet e il confronto Giro-Tour - Valverde svela : “in Francia c’è tensione già alla presentazione” : Alejandro Valverde tra la prima vittoria in maglia iridata e la partecipazione al prossimo Giro d’Italia: le sensazioni dello spagnolo campione del mondo E’ Alejandro Valverde il re della salita di Jebel Hafeet: lo spagnolo della Movistar è stato il primo a tagliare il traguardo della terza tappa di ieri dell’UAE Tour, portandosi al secondo posto della classifica generale, alle spalle solo di un ottimo Roglic. Fabio ...

UAE Tour – Media montagna oggi negli Emirati : percorso e altimetria della quarta tappa : Tutto pronto per la quarta tappa dell’UAE Tour: percorso non troppo impegnativo per i ciclisti oggi negli Emirati Arabi Dopo la vittoria di ieri di Alejandro Valverde nella salita di Jebel Hafeet, nella terza tappa dell’UAE Tour, i ciclisti sono pronti per una nuova sfida. I corridori pedaleranno per 205 km da Dubai ad Hatta Dam, per una tappa di Media montagna. Una tappa prevalentemente pianeggiate con qualche leggera ...

UAE Tour – Prima vittoria da campione del mondo : Valverde trionfa nella 3ª tappa - Roglic ancora leader [GALLERY] : Alejandro Valverde trionfa sulla salita di Jebel Hafeet nella terza tappa dell’UAE Tour, Roglic si conferma leader dopo l’ottima prestazione odierna Gli appassionati di ciclismo attendevano con ansia la tappa odierna dell’UAE Tour: la Prima vera frazione che conta, con i big a dare spettacolo per la classifica generale. A spuntarla, sulla salita di Jebel Hafeet, è stato Alejandro Valverde, alla Prima vittoria in maglia ...

UAE Tour - la prima da iridato per Valverde - Nibali in ritardo (VIDEO) : È stato spettacolo nella terza tappa dell’UAE Tour, quella con l’arrivo in salita di Jebel Hafeet. Nei 10 km dell’ascesa finale non sono mancati attacchi e capovolgimenti di fronte. Primoz Roglic ha condotto la tappa da vero leader, facendo selezione in salita dopo aver fatto lavorare la squadra. Alejandro Valverde ha lasciato fare attendendo come suo solito l’ultima parte della scalata, in cui è stato protagonista di una rimonta da vero ...

UAE Tour : a Valverde la 3ª tappa : Alejandro Valverde della Movistar ha vinto la terza tappa dell'UAE Tour, Al Ain - Jebel Hafeet di 177km. Pl murciano ha battuto allo sprint Primoz Roglic, sempre leader della corsa, e il francese ...

UAE Tour 2019 : Alejandro Valverde conquista la prima vittoria in maglia iridata a Jebel Hafeet - buon sesto posto per Davide Formolo : Alejandro Valverde conquista la prima vittoria in maglia iridata nella terza tappa dell’UAE Tour. Il fuoriclasse spagnolo si impone per il secondo anno consecutivo sull’arrivo in salita di Jebel Hafeet, grazie ad una gestione tattica perfetta degli ultimi chilometri. Il capitano della Movistar ha battuto in volata lo sloveno Primoz Roglic, che resta leader della classifica generale, e il francese David Gaudu. Da sottolineare poi il sesto posto ...

Ciclismo - Stefano Garzelli il sostituto di Silvio Martinello in Rai? Commenterà l’UAE Tour con De Luca : Stefano Garzelli sarà il sostituito di Silvio Martinelli come commentatore tecnico delle gare di Ciclismo in Rai? Lo Scoiattolo oggi affiancherà Andrea De Luca durante la telecronaca della terza tappa dell’UAE Tour che prevede un interessante arrivo in salita (in gara c’è anche Vincenzo Nibali). Il varesino, che da anni ascoltiamo con piacere negli studi del network pubblico, sarà così atteso da questo compito e potrebbe magari ...

UAE Tour – Oggi la prima tappa impegnativa - Nibali con i piedi per terra : “sono in cerca di ritmo e condizione” : Le sensazioni di Vincenzo Nibali alla vigilia del primo impegnativo tappone della stagione all’UAE Tour I big sono pronti, negli Emirati Arabi, per la prima tosta tappa dell’UAE Tour: Oggi si assisterà ad un finale impegnativo, a Jabel Hafeet, dove la classifica potrebbe avere i primi stravolgimenti, decretando coloro che lotteranno per la vittoria finale. LaPresse Pronto per testare la sua condizione di forma, Nibali, che ha ...

UAE Tour 2019 - il percorso della terza tappa : big pronti ad uscire allo scoperto : Prosegue con la terza tappa l’UAE Tour 2019, che vede al momento Roglic al comando della classifica generale dopo due frazioni L’UAE Tour 2019 propone oggi la terza tappa, con partenza fissata all’UAE University e traguardo piazzato a Jebel Hafeet dopo 179 km. Si tratta del primo arrivo in salita di questa edizione, grazie al quale i protagonisti in gara cominceranno a mostrare le proprie carte. Poche difficoltà di ...

Fernando Gaviria e Elia Viviani : quasi 200 watt di differenza nella volata all'UAE Tour : La superiorità mostrata da Fernando Gaviria nel primo sprint dell’UAE Tour è stata molto più ampia del distacco di pochi centimetri che lo ha premiato sul traguardo rispetto ad Elia Viviani. Il colombiano della UAE Emirates è stato costretto ad aprire la sua volata molto presto con il Campione d’Italia alla sua ruota che sembrava pronto a saltarlo. Gaviria ha però sfoderato uno sprint formidabile, come testimoniano i numeri raccolti e pubblicati ...

UAE Tour : vento e ventagli nella seconda tappa - poi Gaviria respinge Viviani : Dopo la cronosquadre d’apertura di ieri l’UAE Tour è continuato oggi con la seconda tappa, la prima in linea. Era una frazione disegnata per i velocisti, circa 180 km interamente pianeggianti per una sfida ad altissima velocità tra i tanti campioni degli sprint presenti. La corsa è stata però contrassegnata dal vento laterale nelle fasi centrali. Il gruppo si è spezzato in più ventagli per poi ricongiungersi più avanti. Nel finale Fernando ...