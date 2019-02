Trump:Pyongyang ha"grandi potenzialità"

Il "Vietnam sta prosperando come pochi posti al mondo. La Corea del Nord potrebbe essere lo stesso,e molto velocemente,se decidesse di denuclearizzare". Il potenziale "è imponente,un'opportunità grande, come quasi mai accaduto nella storia per il mio amico Kim Jongun. Lo sapremo piuttosto presto!". Così il presidente americanosu Twitter, a poche ore dall'incontro con il leader nordcoreano ad Hanoi,in Vietnam.lega quindi ancora una volta la possibilità di denuclearizzare la Nordcorea a rinascita e vitalità economica.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

