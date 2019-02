Trovate tracce della terza materia mancante dell' Universo

Morte agente Sissy : Trovate tracce biologiche sull'arma di ordinanza : Dopo la perizia eseguita tra venerdì e sabato scorso emergono importanti novità nel caso dell' agente di polizia penitenziaria Sissy Trovato Mazza, raggiunta da un colpo di pistola alla nuca il 1 novembre 2016 all'interno di un ascensore dell'ospedale civile di Vicenza, dove si trovava per lavoro. Dalle prime indiscrezioni si evince che siano presenti tracce biologiche sull'arma di ordinanza di Sissy , la stessa arma con cui sarebbe stata colpita. ...

Belluno : continuano le ricerche del commercialista scomparso - Trovate tracce di sangue : Riccardo Tacconi, commercialista 58enne milanese, è scomparso ormai da una settimana dalla sua casa vacanza a Alpe in fiore sul Nevegal, alle porte di Belluno. L'uomo, venerdì scorso, è uscito per fare una corsa e non è più rientrato. Da allora, volontari e forze dell'ordine lo cercano senza sosta; nei giorni scorsi, i carabinieri di Cortina hanno rinvenuto su un blocco di ghiaccio delle tracce di sangue e ora le stanno analizzando. "Potrebbe ...