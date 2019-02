Tria | Saccomanni fu ricattato da ministro finanze tedesco su Bail-In

Giovanni Tria : "Saccomanni fu ricattato dalla Germania sulle banche" : Quando in Italia è stato introdotto il bail-in "era ministro Saccomanni che fu praticamente ricattato dal ministro delle finanze tedesco" che avrebbe detto che "se l'Italia non avesse accettato, si sarebbe diffusa la notizia che l'Italia non accettava perché aveva il sistema bancario prossimo al fallimento e questo avrebbe significato il fallimento del sistema bancario". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , dopo ...

