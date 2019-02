Tria | Non ho mai parlato di aumenti Iva | | né di manovre su conti

blogo

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Questa mattina il ministro dell'Economia e della Finanza Giovanniha diramato un comunicato stampa che riporta una sua dichiarazione:“Non ho maididell’Iva né disuipubblici. Non c’è nessun contrasto in seno al governo su questi temi. Temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione”Il comunicatonua dicendo che il ministro smentisce "nel modo più categorico, le ricostruzioni giornalistiche, apparse oggi su alcuni quotidiani, circa la riunione che si è svolta ieri a Palazzo Chigi". Molto probabilmentesi riferisce a quanto riportato da giornali come Repubblica, che questa mattina in prima pagina titola: "a posto o l'Iva salirà", Il Messaggero, che sotto il titolo "Caso Iva,scuote il governo", scrive: "Vertice a Palazzo Chigi: accordo sul decreto per i truffati dalle banche, stallo su nomine e ...

maumartina : Lega e 5Stelle si preparano ad aumentare accise e IVA. Sarà un anno bellissimo, ma non per gli italiani… - vittoriozucconi : La liquefazione del M5S e il risveglio della ragione con Tria su Tav e investimenti (lavoro) invece di mancette sta… - TeresaBellanova : #Tria pensa che se non si rispettano i patti gli investitori scappano? Lo dica al suo Governo, non a noi. Vergognos… -