Tria | non ho mai parlato di aumenti Iva nè di manovre

Caso Iva - Tria scuote il governo : «Così non si va avanti» : ROMA «Ma così non si può andare avanti. Voi pensate che il problema è la Tav. Certamente lo è, ma non il solo. E? tutto bloccato, fermo!»....

Genitori Renzi al gip : “Non amminisTriamo più società” : "Non le amministriamo piu', siamo fuori da ogni incarico". Anche dicendo questo al giudice Angela Fantechi, i Genitori dell'ex premier, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, sperano da ieri pomeriggio di riconquistare la loro liberta'. Laura Bovoli, interrogata prima del marito, ha detto di essersi "dimessa dalla Eventi 6", dove figurava come amministratrice, il 20 febbraio. La Eventi 6 e' la societa' di famiglia dei Renzi. Invece il marito al giudice ...

Tav : Brunetta - FI - - ha ragione Tria - non rispettare patti può costare molto caro a Italia : Roma, 26 feb 12:16 - , Agenzia Nova, - Il deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, Renato Brunetta, afferma in una nota: "Ha proprio ragione il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, quando afferma, a proposito della Tav, che gli accordi vanno rispettati, altrimenti nessun investitore sarà più disposto ad investire soldi in Italia. Il problema, come dice ...

Aumento Iva - parla Tria : 'Sono follie'. Manovra Bis? Non è il momento : A fare chiarezza ci ha pensato il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, intervenuto ieri sera nella trasmissione in onda su Rete4 'Quarta Repubblica', iniziando dalla smentita circa una possibile ...

Conti pubblici : Tria - 'non credo che l'Europa ci chiederà una manovra correttiva. Sarebbe uno sbaglio' : Roma, 25 feb 22:19 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, nella trasmissione "Quarta Repubblica" su Rete4 ha detto che "è prematuro parlare di manovra correttiva" e che, prima di tutto, bisogna chiedersi "che cosa ...

Tria : l'Iva non aumenterà - basta fissazione manovra-bis : La dimostrazione sta nella reazione dopo il giudizio di Fitch: 'sono rimasti delusi che non c'è stato il downgrade dell'economia'. 'Si può odiare questo governo, ma siamo tutti italiani, - ha ...

Tav - Tria avverte : 'Se non si rispettano i patti nessuno verrà più a investire in Italia' : Sulla Tav le controversie continuano ad essere accese ed ognuno ha la sua opinione a riguardo. Pe il Ministro dell'Economia Giovanni Tria , ' se non si rispettano i patt i, come potrebbe succedere per la Torino-Lione, nessuno verrà più a investire in Italia . Il problema non è la Tav o l'analisi costi-benefici: ...

Alitalia - Tria : non deve essere pubblica - soluzione di mercato : Roma, 25 feb., askanews, - Alitalia 'non deve essere resa pubblica, si deve trovare una soluzione di mercato'. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giovanni Tria, sottolineando che 'ho dato la disponibilità del governo ad aiutare, sotto due forti condizioni: che ci sia un piano indusTriale che regga il mercato, con partner forti e che ...

