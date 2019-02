Tria | mai parlato di aumenti Iva né di manovre su conti pubblici

Tria : 'Mai parlato di aumento dell'Iva - nè di manovre' : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, smentisce così 'nel modo più categorico', le ricostruzioni giornalistiche apparse …

Asse di Tria e Lega sulle infrastrutture : no alla propaganda del Movimento 5S Ma Salvini frena : tuteliamo Di Maio : L’attacco del ministro, nuovo scontro con i pentastellati. Quei sospetti del Movimento sul premier Conte

Sassari. Prima intesa tra pastori e indusTriali - il prezzo del latte mai sotto i 72 centesimi : Si va avanti a piccoli passi, ma c'è una significativa apertura degli industriali.» Autore Rino Mauri Categoria Cronaca

Luigi Di Maio - lo sfogo isterico del vicepremier contro Tria : il messaggino dal Colle che lo ha fermato : Di Maio ha poi partecipato a un vertice a palazzo Chigi con Giuseppe Conte e Matteo Salvini e il messaggio che avrebbe voluto portare al tavolo era diretto proprio al ministro ribelle dell'economia: '...

Governo - vertice tra Conte - Di Maio Salvini e Tria a Palazzo Chigi : Al via il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria. S i discuterà di diversi dossier, a partire da nomine come quelle al vertice dell'Inps e di Bankitalia. M5S, Di Maio presenta nuove regole: via al tetto due mandati per ...

Governo - Di Maio : Tria in discussione? Ci mancherebbe altro : Così Luigi Di Maio, capo politico del MoVimento 5Stelle, parlando durante una conferenza stampa alla Camera, in merito alle voci sull'attrito tra il vicepremier e il ministro dell'economia, Giovanni ...

Tav : Di Maio - Tria? Si segue Contratto : Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio in una conferenza stampa alla Camera riferendosi alle posizioni sulla Tav espresse dal titolare dell'Economia Giovanni Tria.

Tria su Tav : 'Nessuno investirà in Italia se governo cambia patti'. Furia di Di Maio - medita siluramento : Tensioni tra il ministro dell'economia Giovanni Tria e l'ala M5S del governo Conte, indispettita dalle sue dichiatazioni:

Crisi indusTriali - la proposta di Calenda a Di Maio : 'Ti faccio da consulente gratis' : 'Sono preoccupato di alcune Crisi â" da Alcoa a Embraco a Lucchini - che si erano avviate a soluzione, ma il processo va seguito. Ti offro un...

Beach volley - World Tour 2019 Phnom Penh. Niente main draw per Barboni e Puccinelli : ausTriache troppo forti : Si ferma al secondo e ultimo turno delle qualificazioni il cammino dell’unica coppia italiana impegnata al Torneo 1 Stella di Phnom Penh in Cambogia. Arianna Barboni e Claudia Puccinelli hanno visto stoppata la loro rincorsa al tabellone principale dalla coppia austriaca formata da Nadine e Teresa Strauss che si sono imposte 2-0 e dunque raggiungono il main draw. Solo nel primo set il binomio italiano ha creato qualche grattacapo alle ...

Tria sconfessa Di Maio e Toninelli : Alitalia non sarà nazionalizzata : Ministro Economia Tria, presto per parlare di manovra correttiva Parigi, 21 feb 08:25 - (Agenzia Nova) - Secondo il ministro dell’Economia italiano, Giovanni Tria, è ancora troppo presto per parlare di manovra correttiva. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che le dichiarazioni del min

Roma : Tria su sgombero sede Casapound - mai scritto nessuna lettera : Roma, 20 feb 21:26 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze , Mef, Giovanni Tria ha dichiarato di non aver mai scritto nessuna lettera a proposito dello sgombero... , Com,