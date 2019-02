TRIA GERMANIA RICATT' SACCOMANNI Mef choc su banche e bail-in | FdI

TRIA : Germania ha ricattato Saccomanni su bail in. Poi chiarisce | : Il ministro dell'Economia: minaccia era di diffondere la notizia di un sistema bancario italiano prossimo al "fallimento". Nota del Mef: "Non intendeva lanciare accuse specifiche". Sull'Iva: "Mai parlato di aumento o ...

L’accusa di Giovanni TRIA : “Il ministro italiano accettò il bail-in su ricatto della Germania” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, svela che l'introduzione del bail-in in Italia era osteggiato da tutti. Ma spiega perché fu introdotto lo stesso: "Il ministro di allora era Saccomanni che fu praticamente ricattato dal ministro delle Finanze tedesco", afferma Tria riferendosi all'allora ministro tedesco delle Finanze Wolfgang Schäuble.Continua a leggere

Giovanni TRIA : "Saccomanni fu ricattato dalla Germania sulle banche" : Quando in Italia è stato introdotto il bail-in "era ministro Saccomanni che fu praticamente ricattato dal ministro delle finanze tedesco" che avrebbe detto che "se l'Italia non avesse accettato, si sarebbe diffusa la notizia che l'Italia non accettava perché aveva il sistema bancario prossimo al fallimento e questo avrebbe significato il fallimento del sistema bancario". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dopo ...

