Trento | snowboarder travolge una donna in pista e scappa | la telecamera del marito

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ha travolto una, mentre entrambi erano sullo snowboard, ed èto. Ma ladeldi lei lo ha incastrato e ha permesso ai carabinieri di rintracciarlo. È successo sulle piste del comprensorio Fai-Paganella, in provincia di. Come si vede dalle immagini, uno snowboardista straniero ha investito una signora, facendola cadere. Ma dopo essersi rialzato ha ripreso la propria strada come se niente fosse. Il, tuttavia, lo ha raggiunto, e per pochi secondi tra i due c’è stato uno scambio di parole. Successivamente si è rivolto ai carabinieri, che hanno diffuso le immagini sui cellulari dei colleghi. L’uomo è stato fermato e multato. Fortunatamente lase l’è cavata con qualche contusione.L'articolounain: ladelregistra la scena e lo incastra proviene da Il Fatto ...

