Traffico Roma del 27-02-2019 ore 11 | 30

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) VIABILITÀMERCOLEDÌ 27 FEBBRAIOORE 11:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNO INVARIATA LA SITUAIZONE DELSULLA VIA PONTINA, PER INCIDENTE CODE ALTEZZA RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO INCIDENETE IN CENTROS SU VIA CIRPRO DIFFICOLTA’ DI TRANSIOT TRA VIA BALDO DEGLI UBALDI E VIA VITTOR PISANI SULLA TANGENZIALE BREVI RALLENTAMENTI MA PERDIREZIOEN STADIO ALTEZZA SALARIA IN CENTRO FINO 14,00 MANIFESTAIZONE DI PROTESTA IN PIAZZA DI MONTECITORIO POSSIBILI DISAGI ALLAVORI DI MANUTENZIONE QUESTA NOTTE ALLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, A PARTIRE DALLE 22,00 LA GALLERIA NON SARA’ PERCORRIBILE IN DIREIZONE DI SAN GIOVANNI ALTEZZA VIA NOMENTANA, SI USCIRA’ OBBLIGATORIAMENTE SULLA COMPLANARE IN DIREZIONE DELLA BATTERIA NOMENTANA. SARANNO CHIUSE DI CONSENGUENZA TUTTE ...

