today

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Una vicenda paradossale che coinvolge una giovane cittadina croata che a Trieste si è vista respingere la richiesta di...

DarkoLabor : Traduce in italiano per lavoro, cittadinanza negata perché non sa la lingua - bitolostboom : Come ben sai e ripetuto varie volte ti ho tradito perché esausto dei tuoi ripetuti tradimenti.È avvenuto 3 volte… - hugvmeben_3 : Qualcuno che traduce in italiano ???? #skamfrance -