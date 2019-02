Legittima difesa - è di nuovo scontro Tra l'Anm e Salvini : ... leggere le parole del presidente dell'Associazione nazionale magistrati - che sicuramente rappresentano una parte di quei pochissimi magistrati di sinistra che fanno più politica che giustizia - ...

Legittima Difesa - Di Maio : “Malumori M5s? Due parlamentari su 300. È nel conTratto - rispettiamo impegni” : Dopo le critiche sulla Legittima Difesa di diversi parlamentari M5s, tra cui la deputata Gloria Vizzini (oltre all’uscita dall’Aula di una decina di esponenti critici al momento del voto sulla costituzionalità in Aula, ndr) e dopo lo slittamento della discussione sul provvedimento alla Camera, è stato il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a rassicurare Salvini: “Partita chiusa o ancora aperta dopo i malumori nel nostro ...

Legittima difesa - Minisci (Anm) : “Il rinvio è una buona notizia - sia sine die”. Salvini : “Parole gravi. Si candidi con la sinisTra” : “Le decisioni sulla durata delle pena spettano solo alla magistratura. Il rinvio? Una buona notizia, speriamo che sia sine die“. “Parole gravi, non spetta a un magistrato dire quale legge bisogna fare e non fare. Altrimenti si candidi”. Il rinvio della discussione in Parlamento della riforma sulla Legittima difesa accende lo scontro tra Anm e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La scintilla è la decisione ...

Tagadà - duro scontro Tra il leghista Morelli e Crepet sulla legittima difesa (Video) : Il tema della legittima difesa surriscalda gli animi a Tagadà, dove va in scena la lite tra il leghista Alessandro Morelli e Paolo Crepet.Oltre a loro due, era ospite nel talk di La7 anche Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio d’Adda che nel 2015 sparò ad un ladro – uccidendolo – entrato nella sua abitazione.prosegui la letturaTagadà, duro scontro tra il leghista Morelli e Crepet sulla legittima difesa (Video) pubblicato su ...

Legittima difesa - Salvini visita in carcere imprenditore che sparò a un ladro. L’Anm : “Così delegittima magisTratura” : Mentre la legge sulla Legittima difesa resta al vaglio del Parlamento, insieme alla promessa di una pronta approvazione (“entro marzo”), la visita di Matteo Salvini – ministro degli Interni – a un imprenditore condannato in via definitiva per tentato omicidio nei confronti di un rapinatore ha l’effetto di dividere politica e magistratura. L’Anm stigmatizza la strumentalizzazione del caso, che in realtà non avrebbe alcuna attinenza all’istituto ...

Salvini : “In carcere una persona perbene - cercheremo di farla uscire”. Associazione nazionale magisTrati : “Ci delegittima” : Scontro aperto tra l'Associazione nazionale magistrati e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla visita che il titolare del Viminale ha fatto oggi in carcere a un imprenditore condannato in via definitiva per tentato omicidio nei confronti di un rapinatore. Il sindacato delle toghe accusa il ministro di violare le prerogative della magistratura e delegittimare i giudici. Tutto inizia nel pomeriggio quando Salvini si reca nel carcere di ...

Salvini : “In carcere persona perbene - cercheremo di farla uscire”. Associazione magisTrati : “Ci delegittima” : Scontro aperto tra l'Associazione Nazionale magistrati e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla visita che il titolare del Viminale ha fatto oggi in carcere a un imprenditore condannato in via definitiva per tentato omicidio nei confronti di un rapinatore. Il sindacato delle toghe accusa il ministro di violare le prerogative della magistratura e delegittimare i giudici. Tutto inizia nel pomeriggio quando Salvini si reca nel carcere di ...

Sparò a ladri - Salvini inconTra in carcere imprenditore condannato - Anm : vicepremier delegittima la magisTratura : E' polemica per la visita in carcere a Piacenza di Matteo Salvini ad Angelo Peveri , l'imprenditore condannato, insieme a un suo dipendente, per il tentato omicidio di uno dei tre romeni che furono ...

Sparò a ladri - Salvini inconTra in carcere imprenditore condannato | Anm : così delegittima la magisTratura : Il vicepremier: "Pronto ad andare dal presidente Mattarella". La condanna di Angelo Peveri per tentato omicidio è stata di recente confermata in Cassazione

Sparò a ladri - Salvini inconTra in carcere imprenditore condannato - Anm : vicepremier delegittima la magisTratura : E' polemica per la visita in carcere a Piacenza di Matteo Salvini ad Angelo Peveri , l'imprenditore condannato, insieme a un suo dipendente, per il tentato omicidio di uno dei tre romeni che furono ...

Sparò a ladri - Salvini inconTra in carcere imprenditore condannato | Anm : così delegittima magisTratura : Il vicepremier: "Pronto ad andare dal presidente Mattarella". La condanna di Angelo Peveri per tentato omicidio è stata di recente confermata in Cassazione

Armi - Tra gli stand dell’Hit show di Vicenza : “A casa padroni di sparare”. Opal : “Legittima difesa? Si trovano nuovi clienti” : La Hit show di Vicenza è uno dei più importanti appuntamenti fieristici per il settore delle Armi. Qui un anno fa, l’allora candidato premier Matteo Salvini firmò una assunzione pubblica di impegno a tutela dei detentori legali di Armi promossa da alcune associazioni. E questo fine settimana, il leader della Lega è tornato alla fiera nei panni di vice premier e di Ministro dell’Interno raccogliendo il plauso del settore per il rispetto degli ...

Servitù nel condominio e la legittimazione dell’amminisTratore : Cassazione 7.1.2019 n. 128 la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio in tema di azioni negatorie o confessorie servitutis sussiste tutte le volte in cui sorga controversia sulla esistenza e sulla estensione di Servitù prediali costituite a favore o a carico dello stabile condominiale, in quanto le Servitù vengono esercitate o subite da tutti i condomini e non singolarmente da ciascuno di essi.Continua a leggere

L'Anm denuncia : "Salvini deride e delegittima la magisTratura - serve più rispetto Tra le istituzioni" : Hanno definito le dichiarazioni di Matteo Salvini ' irrispettose verso i colleghi, nei toni di derisione utilizzati e nei contenuti, anche laddove fanno un parallelismo tra i tempi di redazione di un ...