Torino Stefano Leo sgozzato per una foto sul cellulare? Inquirenti | “Testimone è

Torino - caccia all'assassino di Stefano Leo : sgozzato in pieno giorno per una foto : A Torino la caccia al killer di un ragazzo di 34 anni è ancora aperta. Stefano Leo, un giovane come tanti altri che si trovava in quel momento a passare nei pressi di via Murazzi, ha avuto la sfortuna di incrociare un vero e proprio squilibrato che, secondo le ultime indiscrezioni, l'avrebbe ucciso per una foto sul cellulare. Torino, un folle ha sgozzato un ragazzo di 34 anni Secondo gli inquirenti, il killer sarebbe uno squilibrato che avrebbe ...