Torino | sgozzato da uno sconosciuto senza motivo | forse la soluzione del caso in una foto

Sgozzato in strada senza motivo : ecco perché Torino è piombata in un incubo : Un incubo percorre Torino. Un giovane è stato «scannato» , come rivela l'autopsia, nel centro della città, a due passi dai Murazzi, senza un motivo, con un pugnale da combattimento che gli ha reciso ...

Torino. Stefano Leo sgozzato per una foto sul cellulare? Inquirenti : “Testimone è attendibile” : Il supertestimone: "L’assassino era seduto sulla panchina, era nervoso. Ad un certo punto, mi ha gridato: 'Non mi fotografare, che cavolo fai con quel telefono?'. Forse era straniero ma ricordo che parlava molto bene l’italiano". Poco dopo l'uomo potrebbe aver incrociato il 33enne sgozzato sabato mattina a due passi da Piazza Vittorio.Continua a leggere

Torino - Stefano sgozzato in strada : caccia al killer “è un nordafricano squilibrato e pericoloso” : Le indagini dei carabinieri sull’omicidio avvenuto sabato mattina nei pressi di Piazza Vittorio. L'aggressore sarebbe un uomo tra i 30 e i 35 anni, una persona, secondo gli inquirenti, affetta da "follia a intermittenza". Esclusa la rapina, i due non si conoscevano.Continua a leggere

Stefano - sgozzato in strada nel centro di Torino. Appello della madre : “Chi ha visto racconti” : Stefano Leo, 34 anni, è stato colpito da una coltellata alla gola e ucciso sabato mattina lungo un viale del centro di Torino. Mentre polizia e carabinieri sono sulle tracce del presunto killer - un ragazzo con capelli rasta e un giubbino bianco e rosso - la madre della vittima lancia un Appello: "Chi ha visto si faccia avanti".Continua a leggere

Sgozzato alle spalle - a Torino l’incubo di un folle : I tatuaggi e gli orecchini tribali erano come una corazza. Ma era quel suo viso da eterno bambino a riflettere il vero carattere di Stefano Leo. «Un ragazzo incredibilmente sensibile e gentile. Che non sarebbe stato capace di far del male a una mosca». Lo aveva già detto la madre Mariagrazia, partita già sabato dalla casa di Biella per essere ascol...

Torino - ragazzo sgozzato mentre va al lavoro. L’identikit del killer : rasta con giaccone bianco : Dopo aver esaminato le immagini delle telecamere della zona i carabinieri hanno diffuso l'identikit del presunto assassino di Stefano Leo, 34enne ucciso con una coltellata alla gola ieri mattina mentre andava al lavoro. Si cerca un uomo con capelli rasta e un giaccone bianco con scritte rosse.Continua a leggere

Giallo a Torino : 34enne sgozzato in centro - è caccia all'uomo con i capelli rasta : E' Giallo a Torino. Ieri mattina, un 34enne, Stefano Leo, originario di Biella, è stato ucciso in pieno centro, sulla passeggiata dei Murazzi, mentre si stava recando al lavoro. Un omicidio inspiegabile ed agghiacciante: lo hanno sgozzato con un grosso coltello, senza un motivo apparente. I carabinieri stanno indagato a 360 gradi e a quanto pare, come riportato dal quotidiano La Stampa, stanno cercando un uomo con i capelli ...

Sgozzato in centro a Torino - gli investigatori sulle tracce di un uomo con i capelli "rasta" : Due anni dall'altra pare del mondo. Aveva lavorato la terra, volontario in una farm. Poi aveva trovato ospitalità in una comunità hare krishna, dove si occupava della cucina. Era andato nell'emisfero ...

Torino - aggredito e sgozzato 34enne sul lungo Po : I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale stanno raccogliendo ogni testimonianza reperibile, per cercare di tratteggiare l'identikit dell'aggressore. E hanno acquisito i filmati ...