ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) “Haè la magistratura italiana”. È il commento di alcune delle persone condannate dalla Corte d’appello diin un processo di ‘ndrangheta, alla lettura della sentenza davanti ai magistrati. Al termine dell’udienza, conclusasi con sei condanne a sette anni di carcere, alcuni imputati e i loro parenti hanno criticato l’operato dei giudici tirando in ballo il ministro dell’Interno, evocato per esprimere il proprio disappunto nei confronti della giustizia.La decisione riguarda l’inchiesta ‘Colpo di Coda’ sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Piemonte, partita dai carabinieri, che nel 2012 arrestarono ben 22 persone. Quello che si è concluso oggi è l’appello-bis per gli ultimi imputati, ordinato dalla Cassazione nel 2017 dopo l’annullamento della sentenza. Come riportano i quotidiani locali, ...

RobertoTatankaa : RT @rep_torino: Imputati della 'ndrangheta condannati a Torino: 'Sui magistrati ha ragione Salvini' [news aggiornata alle 20:37] https://t.… - rep_torino : Imputati della 'ndrangheta condannati a Torino: 'Sui magistrati ha ragione Salvini' [news aggiornata alle 20:37] - TutteLeNotizie : Torino, condannati per ‘ndrangheta inneggiano a Salvini: “Ha ragione, questa è la… -