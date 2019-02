Topo “grasso” rimane incastrato in un tombino | salvato dai Vigili del Fuoco

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Un intero team di soccorritori è intervenuto in Germania per liberare un grossorimastoin un. La vicenda, diventata in poche ore virale sui social per via del video che ha documentato l’agonia del povero roditore, è accaduta nella città tedesca di Bensheim. “Aveva un sacco di grasso accumulato sull’addome durante l’inverno. Era bloccato e non poteva andare né avanti né indietro”, ha dichiarato alla Dpa Michael Sehr, esperto di salvataggio di animali che ha partecipato alle operazioni.A notare l’animale sono stati dei passanti che hanno chiesto l’intervento degli animalisti della Berufstierrettung Rhein Neckar. Per riuscire a liberarlo è stata però necessaria un’operazione di soccorso da parte deidelvolontari di Auerbach, durata ben 25 minuti. In particolare ci sono voluti circa otto pompieri e un ...

